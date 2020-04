A quarta morte provocada em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus foi registrada no Paraná. A confirmação foi feita pela prefeitura de Campo Mourão, no início da tarde desta quinta-feira (2), em nota postada no Facebook. Segundo o município, um homem de 72 anos que faleceu na última terça-feira (31) teve resultado positivo para Covid-19 como a causa de sua morte, em exame realizado pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen). Além deste caso, a cidade ainda informou que tem mais três pacientes infectados com o coronavírus, totalizando nove casos confirmados.

No Paraná

O Paraná tem 229 casos de Covid-19, de acordo com boletim divulgado na quarta-feira (1º) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O estado também registra 602 casos suspeitos e 3.683 pacientes testaram negativo nos exames.

Coronavírus no Brasil