Paraná registra 11 mortes nas rodovias federais em quatro dias

Nove das 11 mortes registradas nas rodovias federais do Paraná durante a Operação Finados 2026 ocorreram em colisões frontais e atropelamentos de pedestres. Os dois tipos de acidente concentraram 82% das vítimas fatais nos quatro dias de fiscalização, entre 30 de outubro e 2 de novembro.

O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que, durante o período, foram registrados 81 acidentes, com 84 pessoas feridas e 11 mortes. As colisões frontais provocaram seis mortes, o equivalente a 55% do total. Já os atropelamentos de pedestres deixaram três vítimas fatais, ou 27%.

BR-277 teve acidente com quatro mortes

Um dos acidentes mais graves aconteceu na segunda-feira (2), às 9h, na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais. Uma colisão frontal deixou quatro pessoas mortas.

A primeira morte da operação havia sido registrada na sexta-feira (30), em outra colisão frontal na BR-277, em Guarapuava, por volta de 0h40. Ainda no mesmo dia, um capotamento na BR-277, em Curitiba, às 6h, e um atropelamento na BR-376, em Sarandi, às 22h30, também terminaram com uma vítima fatal cada.

No domingo (1º), outros três acidentes fatais foram registrados. Dois deles foram atropelamentos de pedestres: um na BR-376, em Sarandi, às 0h15, e outro na BR-277, em Palmeira, às 2h45. Às 2h15, uma colisão traseira na BR-116, em São José dos Pinhais, também resultou em uma morte.

A última ocorrência com vítima fatal aconteceu na segunda-feira, às 16h50, em uma colisão frontal na BR-373, em Chopinzinho.

PRF flagrou quase 2,8 mil excessos de velocidade

Além dos acidentes, a fiscalização registrou milhares de infrações durante os quatro dias. Os radares da PRF flagraram 2.781 imagens de veículos acima do limite de velocidade.

Outros 191 motoristas foram autuados por ultrapassar em locais proibidos, como trechos com faixa contínua. Também foram registradas 127 infrações por falta de cinto de segurança entre condutores e outras 56 entre passageiros.

A fiscalização identificou ainda 28 casos de crianças transportadas sem o dispositivo de segurança adequado, como a cadeirinha ou o assento de elevação.

Fiscalização também identificou motoristas embriagados

Durante a operação, a PRF realizou 3.100 testes do bafômetro e registrou sete infrações por embriaguez ao volante. Duas pessoas foram detidas por esse motivo.

Também foram feitas 50 autuações por uso de celular ao volante e 41 por desrespeito à Lei do Descanso, que estabelece períodos de repouso para motoristas profissionais.

Ao longo da operação, os policiais fiscalizaram 3.684 veículos e 4.515 pessoas. As ações educativas incluíram palestras, orientações em abordagens e atividades no transporte coletivo. No total, foram realizadas 48 atividades, que alcançaram 1.118 pessoas e 488 veículos.