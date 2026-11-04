Mulheres são presas após emboscada que matou vendedores de veículos no Paraná

Dois vendedores de veículos foram mortos a tiros nesta terça-feira (3) após viajarem até Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, para apresentar uma caminhonete a possíveis compradoras. Duas mulheres, de 27 e 30 anos, foram presas suspeitas de atrair as vítimas para uma emboscada e roubar o veículo.

As vítimas foram identificadas como Raffael José Soares Pereira, de 36 anos, e Aguinaldo Aparecido Alves Perez, de 53 anos. Os dois moravam e trabalhavam em uma revenda de veículos em Carlópolis, no Norte Pioneiro, e teriam sido atraídos com uma falsa proposta de compra.

De acordo com as investigações, as mulheres demonstraram interesse no automóvel e combinaram um encontro com os vendedores. Durante a ação, os dois homens foram baleados.

Os corpos foram encontrados em uma área de mata na zona rural de Sengés, a cerca de 15 quilômetros da região urbana. As vítimas estavam em locais diferentes, separados por aproximadamente um quilômetro.

Carro roubado foi encontrado em lava-rápido

Após o crime, equipes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar (PMPR), iniciaram as buscas pelas suspeitas. O veículo das vítimas foi localizado em um lava-rápido de São José da Boa Vista, município onde as mulheres residiam juntas.

As investigadas foram localizadas e presas em Wenceslau Braz enquanto tentavam fugir. Segundo o delegado da PCPR Isaias Fernandes, uma delas é natural de Quatiguá, também no Norte Pioneiro.

Polícia apreendeu dinheiro, cheques e materiais de identificação policial

Durante as buscas na casa das suspeitas, os policiais encontraram uma série de materiais que agora também estão sob perícia. Entre os itens apreendidos estão aproximadamente R$ 15 mil em dinheiro, cheques que somam cerca de R$ 500 mil, munições e adesivos com identificação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Também foram encontradas camisetas com inscrições da Polícia Penal e da Polícia Civil, além de uma motocicleta que teria sido roubada dias antes em Wenceslau Braz.

A investigação também apura uma possível tentativa de fraude na negociação de veículos em São José da Boa Vista. Segundo o delegado, uma das mulheres teria tentado comprar automóveis utilizando 11 folhas de cheques de terceiros, que totalizavam R$ 78 mil. Os documentos foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil.

As duas mulheres foram autuadas por latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte. A PCPR continua investigando a origem dos materiais encontrados e a possível participação das suspeitas em outros crimes na região.

Denúncias

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente à Polícia Civil pelo telefone 197 ou ao Disque-Denúncia, pelo 181.

Em situações de crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.