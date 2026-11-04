Gigante colombiana do café escolhe o Paraná para expansão no Brasil

Uma das marcas de café mais conhecidas da Colômbia escolheu o Paraná para dar início à sua expansão por franquias no Brasil. A Juan Valdez inaugurou nesta terça-feira (27) uma cafeteria em Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira, como parte de um plano ambicioso: alcançar 100 unidades em território brasileiro até 2028.

A rede, que representa mais de 550 mil famílias produtoras de café colombianas, já possui 675 lojas espalhadas por mais de 40 países.

A nova unidade funciona no Cataratas JL Shopping, em formato de quiosque premium, e será administrada por franqueados que já operam diversas cafeterias da Juan Valdez no Paraguai. A escolha de Foz do Iguaçu não foi por acaso. Além do movimento de turistas brasileiros e estrangeiros, a cidade recebe visitantes de países vizinhos que já conhecem a marca, o que pode facilitar sua entrada e consolidação no mercado nacional.

“Foz do Iguaçu tem uma energia única e é um verdadeiro ponto de encontro da América Latina. Nós sabemos que muitos visitantes que circulam pela fronteira já conhecem, consomem e amam os nossos produtos. Essa nova loja nos permite abraçar essa demanda saudosa e, ao mesmo tempo, apresentar a verdadeira essência da marca ao consumidor brasileiro de forma muito especial”, afirma Bruno Oliveira, CEO da Juan Valdez no Brasil.

O que tem no cardápio da nova cafeteria?

Quem visitar a Juan Valdez em Foz do Iguaçu encontrará cafés especiais produzidos exclusivamente com grãos colombianos, preparados por diferentes métodos. A proposta é apresentar aos consumidores as características dos cafés de origem, com sabores e aromas que variam conforme a região de cultivo.

Entre as opções está o café Huila, produzido em uma região do vale do Rio Magdalena, entre as cordilheiras dos Andes. O grão é conhecido pelo perfil equilibrado e integra a seleção de cafés de origem oferecida pela marca.

Outro destaque é a linha Mulheres Cafeicultoras, formada por cafés que valorizam a participação feminina na produção colombiana. Os produtos também estarão disponíveis em embalagens para quem quiser preparar a bebida em casa.

Além dos cafés, o cardápio inclui bebidas e receitas adaptadas ao paladar brasileiro, doces e itens de pastelaria. Uma das atrações é a arepa, preparação tradicional da culinária colombiana, geralmente feita à base de milho, que chega como uma opção de acompanhamento para as bebidas.

Marca pertence a mais de 550 mil famílias produtoras de café

A Juan Valdez tem uma característica pouco comum entre grandes redes internacionais de cafeterias: a marca pertence aos próprios produtores de café.

Criada em 2002 pela Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia, a empresa representa mais de 550 mil famílias que vivem da cafeicultura no país. O modelo de negócios busca valorizar a origem dos grãos e contribuir para a renda dos produtores, inclusive por meio de royalties relacionados à comercialização dos produtos da marca.

Em 2021, a Juan Valdez conquistou a certificação de Empresa B, concedida a organizações avaliadas por critérios de impacto social, ambiental e governança.

Atualmente, a rede possui 675 lojas e está presente em mais de 40 países. Com a abertura em Foz do Iguaçu, a companhia reforça sua aposta no mercado brasileiro, utilizando a conexão comercial e turística da Tríplice Fronteira como porta de entrada para uma nova fase de expansão.