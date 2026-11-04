Após mega reforma, supermercado de Curitiba reinaugura com novidades

Quem costuma fazer compras no Ítalo Supermercados do bairro Portão, em Curitiba, vai encontrar uma loja bem diferente. A unidade da Rua João Bettega foi completamente revitalizada e reinaugurada na última quinta-feira (29), com ambientes ampliados, novos espaços gastronômicos e uma padaria especializada em produtos sem glúten. Entre as novidades estão operações de culinária japonesa, peixes e frutos do mar, temperos especiais e alimentos funcionais.

Aberto em 2020, o Ítalo Portão passou por uma reformulação para acompanhar as mudanças no bairro e ampliar as opções oferecidas aos consumidores. Além dos novos ambientes, o supermercado ganhou uma adega renovada, cafés especiais e maior variedade de produtos nacionais e importados.

Um dos principais destaques é a chegada da segunda Padaria Sem Glúten do Grupo Ítalo. A primeira foi inaugurada em agosto deste ano, na unidade do Barigui, e agora o conceito chega também ao Portão, ampliando as alternativas para pessoas com doença celíaca ou que precisam evitar o consumo de glúten.

Ítalo Portão ganha culinária japonesa e novos espaços gastronômicos

A revitalização também trouxe ao supermercado parcerias com empresas especializadas em diferentes segmentos da alimentação. Uma delas é o Taisho Grab & Go, operação de culinária japonesa que oferece pratos prontos para levar para casa.

Outra novidade é a presença da Trapiche Pescados, com opções de peixes e frutos do mar. A Cipria participa com uma seleção de especiarias e temperos, enquanto a Zenite oferece alimentos funcionais, voltados a consumidores que procuram produtos com características nutricionais específicas.

O supermercado também mantém o restaurante Ítalo Gourmet, que serve almoço diariamente, das 11h às 15h. A proposta é reunir no mesmo endereço as compras do dia a dia e alternativas para refeições prontas.

Com as mudanças, a rede busca transformar a passagem pelo supermercado em uma experiência que vá além da compra de alimentos, oferecendo produtos especializados e serviços de conveniência.

Ítalo Portão foi reformado e reinaugurado em 29 de outubro de 2026. (Foto: Divulgação / Grupo Ítalo) Após seis anos da sua inauguração no bairro, Ítalo Portão passa por sua primeira grande reforma. (Foto: Divulgação / Grupo Ítalo)

Padaria sem glúten

A implantação da padaria sem glúten no Portão dá continuidade a uma iniciativa lançada pelo Grupo Ítalo em sua unidade do Barigui. O novo espaço amplia a oferta de produtos voltados a pessoas com restrições alimentares, especialmente consumidores celíacos, que precisam evitar o glúten devido a uma condição autoimune.

Assim como na unidade do Barigui, a estrutura foi desenvolvida com equipamentos independentes e processos específicos para prevenir a contaminação cruzada dos alimentos.

A novidade integra a estratégia da rede de ampliar a oferta de alimentos associados à saúde e ao bem-estar, ao lado de produtos funcionais e opções para diferentes necessidades alimentares.

Supermercado acompanha transformações do Portão

Para o presidente do Grupo Ítalo, Edy João Dal Berto, a reforma representa uma nova etapa da relação da empresa com os moradores do bairro.

“Desde 2020, construímos uma relação próxima com os moradores e entendemos que também precisamos evoluir junto com o bairro. Essa revitalização traz novos espaços, mais opções e novidades como a padaria sem glúten, mantendo aquilo que é essencial para nós: estar perto dos nossos clientes e fazer parte da rotina de quem vive no Portão”, afirma.

A reinauguração contou com uma programação especial de ações e degustações para os consumidores, realizada até 1º de novembro.

Onde fica o Ítalo Portão e qual o horário de funcionamento?

O supermercado fica na Rua João Bettega, 1040, no bairro Portão, em Curitiba. A loja funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 21h.

O restaurante Ítalo Gourmet serve almoço todos os dias, das 11h às 15h.

A revitalização acontece poucos meses depois de outra expansão importante da rede em Curitiba. Em agosto, o Grupo Ítalo inaugurou o supermercado do Barigui, no Mossunguê, com investimento de R$ 50 milhões, 300 empregos diretos e a primeira padaria sem glúten da empresa.

A nova unidade também reuniu marcas gastronômicas conhecidas da capital e serviços diferenciados, conceito que agora chega, com adaptações, à loja do Portão.