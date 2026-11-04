Tornado atinge Santa Catarina e temporais avançam em direção ao Paraná

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a passagem de um tornado por Chapecó, no oeste do estado, na manhã desta quarta-feira (4). O fenômeno foi acompanhado por rajadas de vento de até 107 km/h e provocou danos em diferentes estruturas da cidade.

O Aeroporto Serafim Enoss Bertaso foi atingido pela força dos ventos, que arrancaram parte da cobertura e danificaram instalações do terminal de passageiros e da área operacional. Pousos e decolagens estão suspensos por tempo indeterminado. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Segundo a concessionária Voe Xap, responsável pela administração do terminal, equipes realizam uma inspeção completa para identificar os danos e definir as providências necessárias à retomada das operações aéreas.

A Defesa Civil do município ainda não contabilizou o total de imóveis atingidos. “A região sul da cidade foi muito danificada. O aeroporto foi extremamente danificado. Universidade, seminário e outras estruturas ficaram tiveram prejuízos. A previsão é que em 72 horas atendamos todas as prioridades. As aulas estão suspensas na rede municipal e estadual”, afirmou o diretor da Defesa Civil em Chapecó, Walter Parizotto.

Temporais deixam mais de 200 mil unidades sem energia em Santa Catarina

A ocorrência integra uma sequência de temporais que atingiu diferentes regiões catarinenses durante a madrugada e a manhã. Os ventos fortes danificaram imóveis, derrubaram árvores e estruturas, enquanto a elevação do nível dos rios provocou alagamentos. Por volta das 12h30, mais de 200 mil unidades consumidoras estavam sem energia elétrica no estado.

Chapecó concentrava o maior número de interrupções, com aproximadamente 102 mil unidades sem fornecimento. São Miguel do Oeste registrava 53 mil; Concórdia, 32 mil; e Joaçaba, 21 mil.

No fim da manhã, a Defesa Civil confirmou a passagem de uma linha de instabilidade que entrou no estado pelo extremo-oeste e avançou em direção ao meio oeste do estado.

Chuva supera 100 milímetros em município catarinense

Além dos ventos, os temporais provocaram acumulados expressivos de chuva. O município de Rio Rufino registrou 106,4 milímetros nas 24 horas anteriores, o maior volume entre os municípios citados pelo órgão.

Anita Garibaldi acumulou 99,4 mm, enquanto Ituporanga e Bocaina do Sul tiveram 94,8 mm cada. Em Celso Ramos, foram 92,8 mm. Em Anita Garibaldi, a queda de granizo danificou pelo menos 70 residências, atingiu o Hospital Frei Rogério e destelhou um templo da Assembleia de Deus.

Santa Catarina permanece sob alerta vermelho, que indica grande perigo para tempestades em todo o território estadual. A previsão inclui chuva acima de 60 milímetros por hora, ventos superiores a 100 km/h e mais possibilidade de granizo.

Temporais avançam sobre o Paraná com risco de ventos fortes

A instabilidade que atinge Santa Catarina também avança sobre o Paraná nesta quarta-feira (4). A intensificação de um sistema de baixa pressão entre países vizinhos e o Sul do Brasil favorece a entrada de calor e umidade, aumentando o risco de temporais em todas as regiões paranaenses.

Antes da chegada da chuva, os termômetros se aproximam dos 35°C em municípios do norte e do oeste do Paraná. A metade sul do estado concentra as condições mais favoráveis a tempestades intensas.

A previsão indica a formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul entre a noite desta quarta e a madrugada de quinta-feira (5), acompanhado pelo avanço de uma frente fria. A combinação desses sistemas aumenta as condições para a formação de tempestades severas, inclusive supercélulas.

“Entre a noite de quarta e a madrugada de quinta ocorre a formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul do Brasil, e uma frente fria avança pelos estados da região”, explica Julia Munhoz, meteorologista do Simepar.

Previsão do tempo alerta para risco de supercélulas e granizo

Segundo a meteorologista, a combinação dos sistemas atmosféricos aumenta as condições para a ocorrência de fenômenos severos. “O aumento no contraste entre essas massas de ar, associado ao aumento da intensidade e à mudança da direção dos ventos com a altura, cria um ambiente bastante favorável à formação de tempestades severas, com potencial para o desenvolvimento de supercélulas”, afirma.

Com o deslocamento do sistema, as áreas de tempestade avançam da metade sul em direção ao norte do Paraná. A previsão inclui chuva intensa em curtos períodos, alta incidência de raios, rajadas de vento acima de 80 km/h e granizo, com possibilidade de pedras superiores a 2 centímetros.

“O risco de tempestades é abrangente e envolve todas as regiões do Paraná, mas a atenção deve ser redobrada nas regiões sudoeste, oeste e noroeste, onde os índices de instabilidade estão mais elevados e as condições são ainda mais favoráveis a ocorrências de fenômenos severos”, ressalta Munhoz.



