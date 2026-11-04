Paraná entra em alerta máximo para tempestades severas e risco de novos tornados

O Paraná está em estado de alerta máximo para a formação de tempestades severas, vendavais, granizo e com risco, inclusive, de novos tornados a partir da tarde desta quarta-feira (4). Segundo o Centro de do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a Defesa Civil do Estado, o avanço de uma frente fria associado a um intenso transporte de calor e umidade cria condições propícias para tempestades supercelulares. O risco é considerado muito alto e atinge cerca de 70% do território paranaense, estendendo-se ao longo da noite e na madrugada de quinta-feira (5). Neste final de semana, Maringá sofreu com um tornado nível 2.

De acordo com o coordenador executivo da Defesa Civil do Estado, coronel Ivan Ricardo Fernandes, o cenário meteorológico previsto é o segundo pior do ano no estado e exige atenção redobrada dos moradores e órgãos municipais.

“A partir da tarde de quarta-feira, avançando pela noite e madrugada de quinta-feira, nós temos um risco muito alto em grande parte do estado para tempestades severas, rajadas de vento, granizo e descargas elétricas. Isso pode, sim, configurar possíveis tornados em algumas regiões“, alertou o coronel Fernandes, em uma entrevista ao telejornal Bom Dia Paraná, da RPC.

Fenômeno El Niño e recorde de desastres no estado

A instabilidade atípica e severa é reflexo da intensificação do fenômeno El Niño na Região Sul. Segundo dados da Defesa Civil, o trimestre composto pelos meses de agosto, setembro e outubro registrou o maior volume de ocorrências de desastres naturais dos últimos 30 anos no estado.

“Para que tenhamos uma ideia, os últimos três meses representam 70% das ocorrências de desastres no Paraná. Desses eventos, cerca de 60% são vendavais e tempestades severas, exatamente o cenário previsto para esta quarta e quinta-feira”, destacou Fernandes.

Áreas mais afetadas e previsão para os próximos dias

A meteorologista Ana Julia Crepaldi, do Simepar, explica que a combinação do sistema de baixa pressão com o choque térmico de uma frente fria eleva a possibilidade de ventos acima de 80 km/h e queda de granizo com pedras superiores a 2 cm.

As regiões Sudoeste, Sul, Oeste e Noroeste apresentam os índices de instabilidade mais elevados, mas a faixa Leste — que abrange Curitiba, Região Metropolitana e Litoral — e o Norte do estado também estão em nível alto de risco.

Na quinta-feira (5), o risco de tempestades persiste na madrugada e manhã. O tempo começa a abrandar a partir da tarde, concentrando instabilidades no Leste e na faixa Norte, enquanto o sol volta a aparecer entre o Sudoeste, Oeste e Noroeste.

Orientações de segurança e alertas no celular

Para mitigar impactos, a Defesa Civil reforça as orientações de prevenção à população durante o período de tempestades:

Procure abrigo seguro: Evite deslocamentos desnecessários durante os temporais para se proteger de quedas de árvores, postes e destelhamentos.

Evite deslocamentos desnecessários durante os temporais para se proteger de quedas de árvores, postes e destelhamentos. Proteja-se dentro de casa: Fique longe de janelas e vidros, que podem quebrar com a força do vento ou granizo. O cômodo mais interno da residência (como banheiros de alvenaria) costuma ser o local mais seguro.

Fique longe de janelas e vidros, que podem quebrar com a força do vento ou granizo. O cômodo mais interno da residência (como banheiros de alvenaria) costuma ser o local mais seguro. Busque estruturas com laje: Edificações com laje oferecem maior proteção em casos de vendavais severos.

O órgão emite alertas com antecedência por SMS (enviando o CEP para o número 40199) e pelo WhatsApp (61 2034-4611). Avisos emergenciais também são distribuídos diretamente nos aparelhos celulares via tecnologia Cell Broadcast nas áreas de risco iminente.