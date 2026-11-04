PF encontra 111 arquivos ligados a suspeita de abuso sexual infantil no Paraná

Durante uma operação realizada nesta quarta-feira (4), em Cascavel, no Oeste do Paraná, a Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão para investigar o armazenamento e o compartilhamento de material de abuso sexual de crianças e adolescentes pela internet. As investigações identificaram 111 arquivos, entre fotografias e vídeos, associados a contas utilizadas pelo investigado.

A ação faz parte da Operação Prioridade Absoluta IX, que apura crimes de exploração sexual infantojuvenil praticados no ambiente virtual. A ordem de busca foi expedida pela Justiça Federal, com o objetivo de reunir elementos que possam explicar a participação do investigado nos crimes.

As investigações começaram depois que a Polícia Federal recebeu informações do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organização norte-americana dedicada à proteção de crianças e adolescentes. A entidade identificou contas em uma plataforma digital utilizadas para armazenar e disponibilizar arquivos com registros de violência sexual contra crianças e adolescentes.

A partir dessas informações, os investigadores identificaram 111 imagens e vídeos relacionados às contas investigadas. A PF não divulgou a identidade do suspeito nem informou se houve prisões durante a operação.

O material recolhido no cumprimento do mandado será encaminhado para perícia. A análise deverá contribuir para esclarecer as circunstâncias dos fatos e verificar a possível participação de outras pessoas no armazenamento ou na distribuição dos arquivos.

As investigações continuam, e a PF poderá realizar novas diligências conforme os resultados dos exames periciais e das informações obtidas durante a operação.

A corporação também orienta pais e responsáveis a acompanhar as atividades de crianças e adolescentes na internet. Entre as medidas preventivas estão o diálogo sobre os riscos do ambiente digital, a atenção aos contatos estabelecidos nas plataformas e a orientação para que situações suspeitas sejam comunicadas a um adulto de confiança.