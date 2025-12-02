Paraná pode ampliar direito à meia-entrada para novas categorias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Doadoras de leite materno, artistas e técnicos-artísticos profissionais podem passar a ter direito à meia-entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos no Paraná. As duas propostas estão em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e já receberam pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça (CCJ), de Cultura e de Defesa do Consumidor. Essa etapa que antecede a votação em plenário.

O Projeto de Lei 157/2025, da deputada Maria Victoria (PP), amplia o benefício da meia-entrada para doadoras de leite materno inscritas em bancos de leite humano. Para receber a meia-entrada, será necessário comprovar ao menos três doações realizadas nos 12 meses anteriores ao evento.

A proposta também determina que empresas responsáveis por shows, festivais e eventos expostos ao calor exibam, de forma visível e também na internet, aviso sobre o direito do público ao acesso gratuito à água potável.

Projeto quer meia-entrada para profissionais das áreas artísticas no Paraná

A segunda iniciativa, o PL 158/2022, é assinada pelos deputados Evandro Araújo (PSD), Goura (PDT), Arilson Chiorato (PT), Gugu Bueno (PSD) e pelo ex-deputado Michele Caputo. O texto concede meia-entrada a artistas e profissionais técnicos das áreas artísticas em cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, além de eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento em todo o estado.

A comprovação poderá ser feita por meio do Cartão de Registro Profissional emitido pelo Ministério competente, da identidade profissional de entidade de classe ou da carteira sindical válida.

+ Leia mais Prefeitura de Curitiba convoca 65 enfermeiros aprovados em concurso público

No Paraná, além das categorias já previstas pela legislação federal (estudantes, pessoas com deficiência e acompanhante, jovens de baixa renda e idosos), o direito também contempla professores da rede pública e privada, doadores regulares de sangue cadastrados, mesários e convocados pela Justiça Eleitoral, profissionais de saúde e pacientes com câncer.