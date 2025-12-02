Concurso público

Prefeitura de Curitiba convoca 65 enfermeiros aprovados em concurso público

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/12/25 15h02

A Secretaria de Gestão de Pessoal da Prefeitura de Curitiba convocou 65 enfermeiros aprovados em concurso público para reunião de nomeação e posse na próxima segunda-feira (8/12). Os profissionais foram notificados por e-mail e telegrama, com a convocação publicada no site da Prefeitura e no Diário Oficial desta segunda-feira (1/12).

Serão realizadas duas reuniões para assinatura dos termos de posse e escolha das unidades de trabalho. Após a posse, os enfermeiros passarão a integrar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, com início imediato das atividades. As reuniões ocorrerão no Edifício Delta, no Alto da Glória.

Esta convocação faz parte de um plano mais amplo da Prefeitura para nomear 277 novos servidores para a área da Saúde entre dezembro e janeiro. Além dos enfermeiros, já foram chamados psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos-bioquímicos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

Ainda estão previstas convocações para outros cargos aprovados no concurso, incluindo auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal, cirurgião-dentista e técnico de enfermagem em saúde pública. Os candidatos devem ficar atentos aos editais para informações sobre horários e orientações específicas para cada cargo.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.