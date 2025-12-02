Prefeitura de Curitiba convoca 65 enfermeiros aprovados em concurso público

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Gestão de Pessoal da Prefeitura de Curitiba convocou 65 enfermeiros aprovados em concurso público para reunião de nomeação e posse na próxima segunda-feira (8/12). Os profissionais foram notificados por e-mail e telegrama, com a convocação publicada no site da Prefeitura e no Diário Oficial desta segunda-feira (1/12).

Serão realizadas duas reuniões para assinatura dos termos de posse e escolha das unidades de trabalho. Após a posse, os enfermeiros passarão a integrar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, com início imediato das atividades. As reuniões ocorrerão no Edifício Delta, no Alto da Glória.

Esta convocação faz parte de um plano mais amplo da Prefeitura para nomear 277 novos servidores para a área da Saúde entre dezembro e janeiro. Além dos enfermeiros, já foram chamados psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos-bioquímicos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

Ainda estão previstas convocações para outros cargos aprovados no concurso, incluindo auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal, cirurgião-dentista e técnico de enfermagem em saúde pública. Os candidatos devem ficar atentos aos editais para informações sobre horários e orientações específicas para cada cargo.