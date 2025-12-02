Governo

Paraná lança portal Acerte Já para renegociação de dívidas com o Estado

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 02/12/25 15h07

O Governo do Paraná lançou nesta terça-feira (02) o portal Acerte Já, uma ferramenta online que centraliza as opções de renegociação de dívidas com o Estado. O site (parana.pr.gov.br/lp/Acerte-Ja) reúne os programas Regulariza Paraná e Renegocia Paraná, oferecendo condições especiais de pagamento e descontos para débitos tributários e não tributários.

O Regulariza Paraná, coordenado pela Secretaria da Fazenda, permite a renegociação de dívidas de ICMS com fatos geradores até 28 de fevereiro de 2025 e de IPVA até 31 de dezembro de 2024. Para o ICMS, os descontos variam de 40% a 95% em multas e de 40% a 60% em juros, dependendo da forma de pagamento escolhida. Já para o IPVA, o pagamento deve ser à vista, com redução de 95% da multa e 60% dos juros.

O programa também inclui créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa até 4 de novembro de 2025, com descontos de 40% a 60% nas multas, conforme o prazo de parcelamento escolhido. Em uma segunda fase, será possível negociar multas ambientais do Instituto Água e Terra (IAT) e outros débitos de órgãos da administração pública.

Já o Renegocia Paraná, gerenciado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), foca na recuperação de créditos de baixa ou improvável recuperação, principalmente relacionados ao ICMS. O programa oferece até 65% de desconto em juros e multas para parcelamentos em até 60 meses, ou 60% de redução para pagamentos em até 120 meses. O valor mínimo das parcelas é de 5 UPF/PR, equivalente a R$ 730,40.

A iniciativa visa facilitar o acesso aos programas de regularização fiscal, estimular a adimplência e fortalecer a arrecadação do Estado, oferecendo aos contribuintes uma oportunidade de colocar suas contas em dia com condições mais favoráveis.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.