Feira de empregos oferece 2 mil vagas para pessoas com deficiência em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/12/25 15h02
Nesta quarta-feira, candidatos com deficiência podem terminar o ano empregados. Foto: Levy Ferreira/SECOM (arquivo)

Uma feira de empregos para pessoas com deficiência será realizada nesta quarta-feira (3/12), das 9h às 14h, na Rua da Cidadania do Pinheirinho em Curitiba. O evento, que marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, contará com 55 empresas oferecendo cerca de 2 mil vagas, com salários de até R$ 7 mil.

Promovida pelas secretarias de Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura, a feira espera receber 400 candidatos. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e modalidades de trabalho, incluindo vagas para home office e contratação imediata.

Os interessados devem levar currículo, documentos pessoais e laudo médico detalhando o tipo de deficiência e as atribuições que podem desempenhar. A feira oferecerá recursos de acessibilidade, como intérpretes de Libras, audiodescrição para pessoas com deficiência visual e uma Sala Calma para pessoas com autismo.

Além das vagas de emprego, representantes da OAB/PR estarão presentes para esclarecer dúvidas sobre o Auxílio Inclusão, benefício pago a trabalhadores que recebiam o BPC enquanto desempregados. Esta será a quarta e última Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência do ano promovida pela Prefeitura de Curitiba.

