Paraná investiga novas mortes suspeitas por intoxicação com metanol

Uma nova morte suspeita de intoxicação por metanol está sendo investigada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa). O caso mais recente é de um homem de 57 anos, morador de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Ele foi encontrado morto em casa após consumir bebida alcoólica. A notificação ocorreu na tarde desta terça-feira (21/10) e o material coletado passa por análise laboratorial para confirmação da causa da morte.

Esse é o segundo caso suspeito registrado em menos de 24 horas na cidade. Na segunda-feira (20/10), a Sesa já havia iniciado a investigação da morte de outro homem, de 47 anos, também em Foz do Iguaçu. Assim como no caso mais recente, foram coletadas amostras para exame e o resultado está em análise. Apenas após o laudo laboratorial será possível confirmar se há relação com intoxicação por metanol.

A primeira morte confirmada por intoxicação ocorreu na segunda-feira (20/10) e também foi registrada em Foz do Iguaçu. A vítima, um homem de 55 anos, buscou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 14 de outubro relatando dor abdominal intensa após ingerir bebida alcoólica. Ele apresentava comorbidades e doenças crônicas e morreu ainda na unidade de saúde.

Casos confirmados

Em todo o Brasil, já foram confirmados 47 casos de intoxicação por metanol. No Paraná, são 23 notificações, com cinco casos confirmados até agora: quatro em Curitiba e um em Foz do Iguaçu, que resultou em morte.

Dois pacientes de Curitiba seguem internados; uma mulher de 41 anos permanece em estado grave e um homem de 60 anos está estável. Em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, outro homem, de 43 anos, foi notificado como caso suspeito e está internado em estado estável, aguardando resultado laboratorial.

Até o momento, 14 casos foram descartados no Estado e quatro continuam em investigação: uma mulher de 49 anos internada em Curitiba, um homem de 43 anos em Almirante Tamandaré e os dois óbitos de Foz do Iguaçu, envolvendo homens de 47 e 57 anos.

Paraná recebeu mais antídotos

Para reforçar a capacidade de resposta no tratamento das vítimas, o Paraná recebeu 424 ampolas de etanol farmacêutico, utilizado como antídoto para intoxicação por metanol. O medicamento foi distribuído para as quatro Macrorregionais de Saúde e para Curitiba.

Além disso, o Estado também recebeu outras 180 ampolas enviadas pelo Ministério da Saúde. No início do mês, a Sesa já havia descentralizado 84 doses de fomepizol, outro antídoto usado em casos graves de intoxicação. Oito dessas unidades foram encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

Desde o início dos registros, quatro pacientes no Paraná já receberam tratamento com antídoto. Cada caso é avaliado individualmente pelas equipes médicas, que definem o medicamento e a quantidade adequada conforme o quadro clínico e os resultados laboratoriais.

