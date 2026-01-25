Paraná inicia semana com alerta de chuvas intensas; veja como fica em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As cidades do Paraná próximas à fronteira com São Paulo e Mato Grosso do Sul iniciam a última semana de janeiro sob atenção para a possibilidade de chuvas intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo válido para esta segunda-feira (26/1), indicando risco potencial para volumes elevados de precipitação nessas regiões.

De acordo com o aviso, os acumulados de chuva podem chegar a até 50 milímetros em 24 horas. Apesar disso, o cenário não se estende para todo o estado, segundo a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na maior parte do Paraná, a segunda-feira será marcada por tempo mais estável, com variação de nuvens e calor ao longo do dia. As temperaturas começam a semana mais amenas em relação às mínimas registradas nos últimos dias.

Durante a tarde, no entanto, o calor ganha força. Nas regiões Oeste e Noroeste, as máximas podem ultrapassar os 30 °C. Com o aquecimento e a alternância de nebulosidade, há chance de pancadas rápidas e localizadas, típicas do verão.

Tempo deve permanecer estável em Curitiba nesta segunda-feira

No Litoral e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), mesmo com nuvens em alguns momentos, a tendência é de tempo firme e sem chuva significativa. Na capital, os termômetros devem chegar a máxima de 25 ºC. Já nas cidades de praia, a temperatura pode chegar aos 27 ºC.

Esse padrão deve se manter nos primeiros dias da semana. A partir de quinta-feira (29/1), porém, as instabilidades voltam a ganhar força em todo o Paraná. Em Curitiba, a previsão indica o retorno das chuvas de forma mais consistente, encerrando o mês de janeiro com tempo instável.