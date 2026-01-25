Curitiba distribui 10 mil mudas de árvores gratuitamente a partir de 27 de janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciará a distribuição gratuita de 10 mil mudas de árvores para a população a partir de 27 de janeiro de 2026. A ação faz parte do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, que visa plantar 500 mil árvores na cidade até 2028.

As entregas acontecerão nas dez Administrações Regionais da cidade, com mil mudas disponíveis em cada local. O cronograma começa no dia 27 nas regionais Santa Felicidade, Boa Vista e Cajuru, seguindo nos dias 28 e 29 nas demais regiões.

Para receber uma muda, os moradores devem apresentar documento de identificação e comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente recomenda que os interessados levem uma sacola para transportar as mudas.

O cadastro dos destinatários das mudas permitirá o georreferenciamento dos plantios pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Essas informações serão incluídas no Hipervisor da Prefeitura, plataforma de compartilhamento de dados públicos.

A iniciativa busca ampliar a infraestrutura verde da cidade, trazendo benefícios como equilíbrio térmico e sequestro de gases do efeito estufa. O programa também integra as estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima).

É importante ressaltar que o plantio de árvores em vias públicas de Curitiba requer avaliação e autorização prévia da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Moradores que desejarem plantar em ruas ou áreas públicas devem solicitar autorização através da Central 156.