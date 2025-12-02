Seara e Paraná anunciam investimento de R$ 475 milhões na produção de frango

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná e a Seara anunciaram um pacote de investimentos de R$ 475 milhões para impulsionar a cadeia produtiva do frango no estado. O montante inclui um novo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio (FIDC Paraná II) de R$ 300 milhões, em parceria com a Fomento Paraná, e R$ 175 milhões do programa Rota do Progresso para o município de Cerro Azul.

O FIDC Paraná II, com R$ 60 milhões da Fomento Paraná e R$ 240 milhões da Seara, visa financiar investimentos em aviários de frango de corte e de matrizes. Os recursos serão aplicados na construção de novas granjas por produtores integrados da Seara.

O fundo, gerido pela Suno Gestora de Recursos, tem prazo de dez anos, carência de 24 meses e taxas de juros ao produtor em torno de 9% ao ano. A participação da Seara como cotista subordinada permitirá a liberação de R$ 240 milhões em créditos acumulados de ICMS.

Investimentos em granjas em Cerro Azul

O programa Rota do Progresso prevê um investimento adicional de R$ 175 milhões da Seara em Cerro Azul, no Vale da Ribeira. O valor será aplicado na construção de um complexo de granjas de avós para produção de matrizes, suprindo a demanda da empresa no estado. Em contrapartida, o governo liberará R$ 175 milhões em créditos acumulados de ICMS.

O Rota do Progresso é uma iniciativa estadual que visa impulsionar o desenvolvimento de 80 municípios com baixos índices socioeconômicos, prevendo R$ 2,5 bilhões em investimentos em infraestrutura, crédito tributário, saneamento básico e capacitação profissional.