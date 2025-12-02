Polícia resgata 36 aves em operação contra criação ilegal em Paraíso do Norte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e o Instituto de Água e Terra (IAT) resgataram 36 aves durante uma operação contra criação ilegal de pássaros em cativeiro em Paraíso do Norte, no Noroeste do Estado. A ação ocorreu nesta terça-feira (2), após denúncias recebidas pelas autoridades.

Durante a operação, além do resgate das aves, foi apreendida uma arma de fogo calibre 32, 105 espoletas, nove munições e 20 balotes de chumbo. As autoridades encaminharam 17 pessoas à delegacia, onde foram lavrados Termos Circunstanciados de Infração Penal e aplicadas multas administrativas totalizando R$ 57 mil.

Um homem de 68 anos, proprietário da arma de fogo e dos acessórios apreendidos, foi preso em flagrante. As aves resgatadas foram apreendidas administrativamente e permanecem sob custódia do IAT, aguardando encaminhamento ao Centro de Atendimento à Fauna Silvestre de Londrina para destinação adequada.

As instituições envolvidas reforçam que continuarão apurando denúncias relacionadas à criação ilegal de pássaros silvestres. A população pode contribuir no combate aos maus-tratos e ao tráfico de animais através de denúncias anônimas pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 3431-1202 (WhatsApp). Em casos de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.