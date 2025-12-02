Maratona sobre a nova Ponte de Guaratuba tem data marcada

A primeira edição da Maratona Internacional do Paraná (MIP) já tem data marcada. O evento acontecerá nos dias 2 e 3 de maio de 2026, com percursos que incluem a travessia da nova Ponte de Guaratuba, ligando Caiobá (Matinhos) a Guaratuba. O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira (02/12), após reuniões com representantes do Governo do Paraná.

Para quem está louco para garantir sua vaga, as inscrições estarão disponíveis a partir de 8 de dezembro pelo site www.ticketsports.com.br. A maratona fará parte da programação de inauguração da ponte, que está prevista para a primeira quinzena de abril.

Foto: Félix Leal / divulgação.

A organização dividiu as provas em dois dias para garantir uma experiência mais completa aos participantes. No sábado (02/12), acontecem as provas de 5 km e 21 km, perfeitas para quem está começando ou já busca um desafio intermediário. No domingo (03/12), é a vez das distâncias de 10 km e da maratona completa de 42 km, o grande momento do fim de semana.

“A maratona nasce com o propósito de entregar ao atleta uma experiência ímpar, unindo desempenho, beleza natural e um momento simbólico para o Paraná. Ter as datas oficializadas é dar o sinal verde para que todos possam começar a se preparar para viver essa celebração”, destaca Marcos Pinheiro, diretor da Sportion e diretor técnico da prova.

E não é só pelo esporte que o evento promete. A MIP vai movimentar toda a cadeia turística do litoral paranaense, reunindo milhares de atletas profissionais, amadores e visitantes.

Pinheiro explica que dividir o evento em dois dias foi uma estratégia pensada para o bem-estar de todos. “Organizamos o cronograma para que cada distância tenha o seu protagonismo e acomode melhor todos os atletas. No sábado, os 5 km e 21 km vão atrair desde iniciantes até corredores em busca de performance. No domingo, os 10 km e a maratona oferecerão o grande espetáculo do final de semana. Nossa prioridade é proporcionar segurança, organização exemplar e uma experiência inesquecível, lembrando que todas as distâncias passarão pela ponte”, revela.

O grande destaque da MIP será, sem dúvida, a passagem pela nova Ponte de Guaratuba, uma das obras mais importantes da infraestrutura do estado nos últimos anos. “A Maratona Internacional do Paraná deverá se transformar em uma das principais provas do atletismo mundial, atraindo profissionais e amadores de todos os cantos do mundo, movimentando o esporte nacional e a economia paranaense”, completa Pinheiro.

A MIP conta com organização da Sportion, CWB Brasil e Grupo RIC, além do apoio institucional do Governo do Paraná e das Prefeituras de Guaratuba e Matinhos.