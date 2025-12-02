Verão Maior Paraná 2025/26 bate recorde com 579 inscrições para shows

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná 2025/26 registrou um número recorde de 579 inscrições de artistas e bandas paranaenses para os Palcos Sunset, um aumento de 51% em relação ao ano anterior. Os 52 shows programados acontecerão entre 2 e 31 de janeiro de 2026 em Caiobá, Guaratuba, Shangri-lá, Porto Rico e Porto São José. O resultado final será divulgado em 8 de dezembro.

Na temporada passada, 49 apresentações nos Palcos Sunset atraíram mais de 43 mil pessoas, destacando a importância desses espaços como vitrines para artistas locais. Os selecionados receberão cachês entre R$ 6.000 e R$ 45.000, dependendo da categoria.

Além dos Palcos Sunset, o Verão Maior Paraná 2025/26 contará com uma agenda de grandes shows em Matinhos e Pontal do Paraná. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Alok, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, além de bandas internacionais como Gipsy Kings by Andre Reyes e Inner Circle.

O sertanejo Gusttavo Lima foi anunciado como uma das atrações surpresas, com show marcado para 25 de janeiro em Matinhos. Uma segunda atração surpresa deve ser divulgada em breve, completando a programação do evento que promete movimentar o litoral e o noroeste do estado durante o verão.