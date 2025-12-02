Ícone do jornalismo, Dulcineia Novaes terá Cidadania Honorária de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) reconhecerá a trajetória da jornalista Dulcineia Novaes com a Cidadania Honorária da capital do Paraná. Trata-se da principal honraria do Legislativo a pessoas naturais de outras cidades, enquanto o Vulto Emérito homenageia curitibanos.

O projeto de decreto legislativo foi aprovado, nesta terça-feira (02/12), em primeiro turno unânime, com 25 votos favoráveis. A proposta agora depende da confirmação em Plenário, na sessão desta quarta (03/12).

A iniciativa partiu da vereadora Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), com coautoria de Jasson Goulart (Republicanos), ambos com formação jornalística. “Hoje esta Casa tem a oportunidade de reconhecer uma trajetória que honra Curitiba, que honra o jornalismo brasileiro e que honra também a luta das mulheres negras em busca por representatividade, por dignidade e por voz”, destacou Prates durante a sessão.

Natural de Martinópolis, em São Paulo, Dulcineia foi criada em Londrina, no Norte do Paraná, onde se formou em Jornalismo pela Universidade Estadual (UEL) em 1979. A carreira da jornalista começou na Folha de Londrina e, em 1981, ingressou na TV Coroados, futura RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná. Em 1987, transferiu-se para Curitiba, onde consolidou trajetória profissional.

Ao longo de mais de quatro décadas na RPC, a jornalista cobriu diversas editorias e destacou-se tanto no noticiário local quanto em reportagens nacionais e internacionais. “Nada, absolutamente nada, escapou de seu olhar. E este olhar sempre foi marcado por equilíbrio, por serenidade e também pela profundidade […] de quem faz o jornalismo com verdade, com profundidade”, ressaltou a vereadora autora da proposta.

Vereadores de Curitiba destacam atuação de Dulcineia Novaes no jornalismo

Giorgia Prates também elogiou o “olhar humanizado” da profissional. “A Dulcineia nunca fez o Jornalismo espetacularizado. Ela sempre fez o Jornalismo que respeita, que escuta, que dá tempo para as pessoas contarem suas histórias. E isso faz que o público confie nela de uma forma especial.”

O vereador Jasson Goulart, que trabalhou 25 anos ao lado da homenageada na mesma emissora, destacou a “maneira informal da Dulcinéia de trazer as notícias” e sua capacidade de ir além da função social do jornalismo. “A Dulcineia sempre nos encantou, e eu sempre digo, no Jornalismo, a gente precisa não só dar a notícia, mas ir além da notícia”, comentou.

+ Leia mais Trincheira em bairro de Curitiba ganha novo radar após pedidos da comunidade

Goulart relembrou as coberturas especiais de verão no Litoral do Paraná, os plantões de fim de semana e a participação da jornalista na iniciativa beneficente “Som de Natal”, que arrecada brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. “A Dulcineia Novaes chegou aos 70 anos e continua realizando seu trabalho com a mesma energia, a mesma vontade e a mesma competência de quem sai do banco de uma universidade”, finalizou.

Outros parlamentares também manifestaram apoio à homenagem. Indiara Barbosa (Novo) expressou sua admiração pela jornalista, afirmando ser “um reconhecimento da cidade de Curitiba, de todos os curitibanos, por sua trajetória”. Sidnei Taldo (PRD) elogiou o “trabalho fabuloso” e a empatia da profissional, além de suas receitas culinárias. Para a Professora Angela (PSOL), Dulcinéia é um exemplo não apenas para o jornalismo local, mas para todo o país.