Ícone do jornalismo, Dulcineia Novaes terá Cidadania Honorária de Curitiba

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) reconhecerá a trajetória da jornalista Dulcineia Novaes com a Cidadania Honorária da capital do Paraná. Trata-se da principal honraria do Legislativo a pessoas naturais de outras cidades, enquanto o Vulto Emérito homenageia curitibanos.
O projeto de decreto legislativo foi aprovado, nesta terça-feira (02/12), em primeiro turno unânime, com 25 votos favoráveis. A proposta agora depende da confirmação em Plenário, na sessão desta quarta (03/12).
A iniciativa partiu da vereadora Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), com coautoria de Jasson Goulart (Republicanos), ambos com formação jornalística. “Hoje esta Casa tem a oportunidade de reconhecer uma trajetória que honra Curitiba, que honra o jornalismo brasileiro e que honra também a luta das mulheres negras em busca por representatividade, por dignidade e por voz”, destacou Prates durante a sessão.
Natural de Martinópolis, em São Paulo, Dulcineia foi criada em Londrina, no Norte do Paraná, onde se formou em Jornalismo pela Universidade Estadual (UEL) em 1979. A carreira da jornalista começou na Folha de Londrina e, em 1981, ingressou na TV Coroados, futura RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná. Em 1987, transferiu-se para Curitiba, onde consolidou trajetória profissional.
Ao longo de mais de quatro décadas na RPC, a jornalista cobriu diversas editorias e destacou-se tanto no noticiário local quanto em reportagens nacionais e internacionais. “Nada, absolutamente nada, escapou de seu olhar. E este olhar sempre foi marcado por equilíbrio, por serenidade e também pela profundidade […] de quem faz o jornalismo com verdade, com profundidade”, ressaltou a vereadora autora da proposta.
Vereadores de Curitiba destacam atuação de Dulcineia Novaes no jornalismo
Giorgia Prates também elogiou o “olhar humanizado” da profissional. “A Dulcineia nunca fez o Jornalismo espetacularizado. Ela sempre fez o Jornalismo que respeita, que escuta, que dá tempo para as pessoas contarem suas histórias. E isso faz que o público confie nela de uma forma especial.”
O vereador Jasson Goulart, que trabalhou 25 anos ao lado da homenageada na mesma emissora, destacou a “maneira informal da Dulcinéia de trazer as notícias” e sua capacidade de ir além da função social do jornalismo. “A Dulcineia sempre nos encantou, e eu sempre digo, no Jornalismo, a gente precisa não só dar a notícia, mas ir além da notícia”, comentou.
Goulart relembrou as coberturas especiais de verão no Litoral do Paraná, os plantões de fim de semana e a participação da jornalista na iniciativa beneficente “Som de Natal”, que arrecada brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. “A Dulcineia Novaes chegou aos 70 anos e continua realizando seu trabalho com a mesma energia, a mesma vontade e a mesma competência de quem sai do banco de uma universidade”, finalizou.
Outros parlamentares também manifestaram apoio à homenagem. Indiara Barbosa (Novo) expressou sua admiração pela jornalista, afirmando ser “um reconhecimento da cidade de Curitiba, de todos os curitibanos, por sua trajetória”. Sidnei Taldo (PRD) elogiou o “trabalho fabuloso” e a empatia da profissional, além de suas receitas culinárias. Para a Professora Angela (PSOL), Dulcinéia é um exemplo não apenas para o jornalismo local, mas para todo o país.