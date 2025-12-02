Trincheira em bairro de Curitiba ganha novo radar após pedidos da comunidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passa pela trincheira do Bacacheri/Bairro Alto, na Rua Amazonas de Souza Azevedo, deve se atentar a um novo radar eletrônico no sentido Bairro Alto. O equipamento opera no formato de Lombada Eletrônica e limita a velocidade máxima a 40 km/h. Embora novidade na região, o radar não é inédito: ele foi realocado de outro endereço do bairro.

Antes, o equipamento funcionava na Rua Percy Feliciano de Castilho, no Bairro Alto. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), a decisão pela mudança considerou as características do trecho anterior. A via possui geometria que naturalmente reduz a velocidade dos motoristas, o que diminuía a efetividade do radar naquele ponto.

No novo endereço, porém, a situação é diferente. A entrada da trincheira ocorre em declive. A Setran identificou que muitos motoristas aceleram acima do permitido, aumentando o risco de acidentes. Por isso, o órgão considerou reforçar o controle de velocidade para evitar colisões e garantir maior segurança viária.

Em nota enviada à Tribuna, a Setran acrescentou que a instalação atende a um pedido antigo da comunidade e da Igreja Batista do Bacacheri, que reivindicavam melhorias na proteção dos pedestres que circulam pela região.

Trecho já havia ganhado novo semáforo

Desde 2022, quando o novo binário da região foi inaugurado, o cruzamento da Rua Amazonas de Souza Azevedo com a Rua Fagundes Varela também ganhou um novo semáforo. A intenção foi organizar o fluxo entre pedestres, ciclistas e motoristas, que mudou com a nova direção de circulação.

Os demais semáforos da via também foram alterados. Vale lembrar que, após o cruzamento com a BR-476, a Rua Amazonas de Souza Azevedo passa a se chamar Rua Fúlvio José Alice.

