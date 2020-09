O ranking com o desempenho dos colégios do Paraná que obtiveram as melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi divulgado nesta quarta-feira (16). Segundo a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed), os colégios com as melhores notas na avaliação nacional são de diversas regiões e têm diferentes tamanhos e perfis, provando que o trabalho e a dedicação de alunos e profissionais fazem a diferença.

No Paraná, no Ensino Médio, o melhor desempenho foi mais uma vez do Colégio da Polícia Militar em Curitiba, repetindo a nota de 6,2 do Ideb 2017. Já nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), o melhor desempenho foi da Escola Estadual do Campo Professor Leonardo Salata, em Palmeira, nos Campos Gerais, com nota 7,2 – bem acima da média de 5,1.

“Esse resultado se deve ao comprometimento dos nossos professores, que gostam de trabalhar aqui e sentem segurança. Não podemos deixar de falar da parceira com a Secretaria de Educação, que não mede esforços nas ações do CPM”, ressalta o diretor do CPM Major Anderson Mendes, que dirige ao todo 1,5 mil alunos em três turnos.

Ainda de acordo com a Seed, a evolução do ensino público do Paraná é resultado direto da melhoria da educação em 359 das 399 cidades do Estado. O estado registrou o maior crescimento do país na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Ensino Médio (0,7), saltando de sétimo para quarto lugar, e também nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), com avanço de 0,5, pulando de sétimo para terceiro no ranking nacional.

No interior

Depois do CPM, a melhor nota do Ensino Médio no Paraná foi do Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul (6,0), na região Centro-Oeste. “É muito gratificante receber essa notícia. Acredito que se deve a integração de todos: parceria com o Núcleo de Educação (Laranjeiras do Sul), o suporte é 100%. Sempre que precisamos está presente, a tutoria é fantástica”, diz o diretor Walter Rogério Souza Pavan.

Dos 678 alunos no total, cerca de 250 frequentam o Ensino Médio. “A marcação está cerrada, quase 100% das atividades estão sendo realizadas, muita conversa da equipe pedagógica com os pais e muitas aulas pelo Meet”, conta Pavan sobre o ensino remoto durante a pandemia.

O Colégio Estadual do Campo Maralúcia, em Medianeira, no Oeste, onde estudam 98 alunos, também obteve a mesma nota 6,0 empatado no 2º posto, bem acima da média da rede estadual de 4,4.

Ensino fundamental

Com 7,2 de nota e o melhor desempenho nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), a Escola Estadual do Campo Professor Leonardo Salata, de Palmeira, fica a 15 quilômetros do centro da cidade e perto da BR-277, e conta com 93 alunos tem a educação voltada para o campo, valorizando o trabalho nele realizado.

“Temos inclusive alunos da zona urbana que escolhem vir para cá”, diz a diretora e professora de Educação Física, Ana Lucia Trauchinski. Para ela, o resultado é fruto de toda uma equipe engajada. “É muito trabalho dos professores e dos alunos entenderem o que está sendo feito. Nesse momento não deixamos de fazer interação com alunos, estamos conversando com os pais e vemos que estão empenhados em prover educação de qualidade aos seus filhos”, relata a diretora.

Empatados na 2ª colocação com nota 7,0 ficaram o Colégio Estadual Professora Dea Alvarenga, em Londrina, a Escola Estadual do Campo Vinícius de Moraes, em Nova Santa Rosa, no Oeste, e o Colégio Estadual Castro Alves, em Quedas do Iguaçu, também no Oeste. O Castro Alves havia obtido a melhor nota do Ideb para esse ano em 2015 (6,6), mas perdeu o posto em 2017 e agora retornou para perto do topo ao subir o desempenho.

“Batalhamos pela nota 7 desde 2017, agora ela veio. Devemos isso ao Núcleo (Laranjeiras do Sul), aos pais dos nossos alunos e a toda equipe pedagógica”, diz a diretora Neiva Vieira. Ela avalia que o Prova Paraná também ajudou bastante. “Esses simulados melhoraram o acompanhamento”. Para ela, o desafio para manter ou melhorar a nota será dobrado. “A pandemia atrapalhou nosso planejamento, mas vamos atrás disso”. Atualmente são 224 alunos matriculados ao todo.

Anos iniciais do Ensino fundamental

Do 1º ao 5º ano, faixa escolar sob responsabilidade dos municípios, mas com algumas escolas sob administração do Estado, o melhor desempenho foi do Colégio de Aplicação Pedagógica-UEM, em Maringá, com nota 7,7. Com 1.030 estudantes, a escola é uma exceção com todos os segmentos, desde o 1º ano do Fundamental até o 3º ano do Médio.

“Tivemos a melhor nota da cidade em todos eles, sendo o primeiro nos primeiros anos (325 alunos). É muito alegria, o empenho é grande e estamos bem felizes. A organização e o planejamento, cumprindo metas trimestre a trimestre para alcançar esse resultado”, explica a diretora Cecília Pope Guerra

Ranking com os 10 melhores do Ensino Médio

1. Colégio Polícia Militar do Paraná (Curitiba) – 6,2

2. Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul – 6,0

Colégio Estadual do Campo Maralucia (Medianeira) – 6,0

4. Colégio Jardim Gisele (Toledo) – 5,9

5. Colégio Estadual São Pedro e São Paulo (Campo Largo) – 5,8

Colégio Polícia Militar do Paraná (Londrina) – 5,8

Colégio Estadual Pio XII (Maripá)Colégio Estadual do Campo Pinheiral de Baixo (Palmeira) – 5,8

Colégio Estadual do Campo Presidente Kennedy (Serranópolis do Iguaçu) – 5,8

10. Colégio Estadual Leonilda Papen (Mercedes) – 5,7

Colégio Estadual Castro Alves (Quedas do Iguaçu) – 5,7

Ranking com os 10 melhores do Ensino Fundamental anos finais

1. Colégio Estadual do Campo Leonardo Salata (Palmeira) – 7,2

2. Colégio Estadual Professora Dea Alvarenga (Londrina) – 7,0

Escola Estadual do Campo Vinícius de Moraes (Nova Santa Rosa) – 7,0

Colégio Estadual Castro Alves (Quedas do Iguaçu) – 7,0

5. Colégio Polícia Militar do Paraná (Curitiba) – 6,9

Escola Estadual Nossa Senhora das Graças (Irati) – 6,9

7. Escola Estadual Santa Cruz (Capanema) – 6,7

Escola Estadual Angelo Trevisan (Curitiba) – 6,7

Escola Estadual do Campo Bairro Catarinense (Francisco Alves) – 6,7

Colégio Estadual Prof. Newton Guimarães (Londrina) – 6,7

Escola Estadual do Campo Pedro I (São João) – 6,7

Colégio Estadual do Campo Santa Rosa do Ocoí (São Miguel do Iguaçu) – 6,7

Escola Estadual do Campo Dez de Maio (Toledo) – 6,7

Escola Estadual do Campo Vila Ipiranga (Toledo) – 6,7