O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) desta quinta-feira (20) aponta para 84 novas mortes decorrentes da covid-19, um novo recorde no Paraná. Os óbitos ocorreram dentro de um longo período: entre 1.º de julho e 20 de agosto. O número de casos de coronavírus também voltou a subir, com um acréscimo de 2.355 confirmações. Entretanto, a média móvel dos últimos sete dias continua mostrando cenário de queda em relação a 14 dias atrás. O Paraná somou 70.329 recuperados, índice de 63,4%.

Dos casos confirmados há 913 pessoas internadas atualmente, das quais 463 em enfermaria e 450 em UTIs. A taxa de ocupação de UTIs exclusivas para covid-19 também vem decaindo ao longo das semanas. O índice mais alto é o da Macrorregião Leste, com 86% dos leitos de UTIs ocupados. Na média estadual, a ocupação está em 72%. Nos demais leitos não exclusivos, que atendem pacientes suspeitos ou confirmados com covid-19, a taxa de ocupação no estado é de 71%. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

