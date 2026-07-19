Com veranico, Paraná começa semana com alertas de tempestade e ventos fortes

Dois alertas amarelos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam risco de tempestades e ventos fortes no Paraná nesta segunda-feira (20). As áreas mais afetadas devem ser as regiões Oeste e Sudoeste do estado.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma nova frente fria avança sobre o estado no início da semana, favorecendo a formação de áreas de instabilidade. A previsão é de chuva já a partir de segunda-feira, com as precipitações se espalhando gradualmente por todas as regiões do Paraná.

O alerta de tempestade abrange a faixa entre Santa Helena e União da Vitória, onde os acumulados de chuva podem chegar a 50 milímetros em 24 horas. Nessas áreas, também há previsão de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.

Um segundo alerta, para ventos intensos, inclui Curitiba e municípios da Região Metropolitana. As rajadas também devem atingir grande parte do estado, com exceção do Norte e de parte do Leste paranaense.

Neste fim de semana, os ventos ganharam força em várias cidades. No sábado (18), as rajadas chegaram a 38 km/h na capital, enquanto municípios do Centro-Sul registraram velocidades superiores a 70 km/h.

Calor favorece formação de tempestades

Além da chegada da frente fria, o calor também deve contribuir para a formação de temporais ao longo da semana. Entre segunda-feira e quarta-feira (22), as temperaturas máximas podem superar os 30°C no Litoral e no Noroeste do Paraná.

Em Paranaguá, a máxima pode chegar a 31°C na terça-feira (21), com mínima de 16°C. Em Umuarama, os termômetros devem variar entre 23°C e 30°C no mesmo dia. Em Curitiba, a máxima prevista é de 27°C na terça-feira, mas cai para cerca de 22°C na quarta-feira (22), com o avanço das áreas de instabilidade sobre a região Leste do estado.