Urbanismo

29 mortes em 6 anos: trilhos ficam em Curitiba por mais 30 anos se edital não mudar

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 19/07/26 18h37
Prefira a Tribuna no Google
Contrato atual vence em fevereiro de 2027. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Um novo capítulo do impasse entre a Prefeitura de Curitiba, entidades do setor produtivo do Paraná e o Governo Federal será escrito no dia 27 de julho. Na data, a cidade abre a rodada de audiências públicas sobre a nova concessão da Malha Sul com as capitais do Sul. Curitiba demanda a retirada dos trilhos na área urbana pelos próximos 30 anos, ação não prevista na proposta original.

O processo de discussão da nova concessão da Malha Sul começou em novembro de 2024. O contrato atual vence em fevereiro de 2027, mas o modelo apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) enfrenta resistência no Paraná, tanto da Prefeitura de Curitiba quanto de entidades ligadas ao setor produtivo.

+ Leia mais

Na primeira audiência pública, realizada nesta quinta-feira (16), em Brasília, o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) apresentou as principais reivindicações da capital. Entre elas estão a inclusão do contorno ferroviário e dos ramais Leste e Oeste no edital da nova concessão, além da retirada dos trilhos da área urbana de Curitiba. Após o encontro, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, George Santoro, afirmou que recebeu as demandas da comitiva e que elas serão analisadas.

Depois de Curitiba, a ANTT promoverá novas audiências em Porto Alegre, no dia 29 de julho, e em Florianópolis, no dia 31. A consulta pública sobre a nova concessão da Malha Sul permanece aberta até 10 de agosto.

Trilhos concentram acidentes com mortes

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a ferrovia de carga que corta a cidade é um dos principais obstáculos à mobilidade urbana e à segurança no trânsito. Os 40,7 quilômetros de trilhos atravessam 21 bairros e concentram o maior número de acidentes ferroviários do país. Entre 2015 e 2025, foram registradas 433 ocorrências. Já entre 2020 e 2026, os acidentes provocaram 29 mortes.

Apesar desse histórico, os documentos que embasam o novo leilão não incluem como obrigação da futura concessionária a construção de contornos ferroviários para retirar os trens de carga das áreas urbanas. Se o edital for mantido como está, as composições continuarão utilizando o mesmo traçado pelos próximos 30 anos, prazo previsto para a nova concessão.

No Paraná, a retirada dos trilhos das regiões metropolitanas está prevista na Lei Estadual nº 20.650/2021, que determina a inclusão de contornos ferroviários nos novos contratos de concessão. Este é o primeiro processo de concessão iniciado desde que a legislação entrou em vigor.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google