De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (15), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Paraná registra mais 13 casos de coronavírus e dois novos óbitos. Os números atuais são de 816 pacientes que tiveram o diagnóstico positivo até o momento, 41 mortes, 377 pessoas ainda sendo investigadas e 7.119 casos descartados. Os números, que seguem subindo, na última terça-feira (14) eram de 803 casos no estado e 39 mortes. Atualmente, 127 pacientes estão internados, sendo 75 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 52 em leitos clínicos. 147 pessoas se recuperaram da doença.

LEIA MAIS – Curitiba confirma oito novos casos e uma morte por covid-19

As mortes registradas no novo boletim são de um senhor de 82 anos, de Curitiba, e de um homem de 51 anos de Ivaiporã. O paciente da capital estava internado desde o último dia 03 e contava com comorbidades. A confirmação para a Covid-19 aconteceu nesta quarta-feira, a mesma data do óbito.

Os novos casos foram registrados nos municípios de São José dos Pinhais (1), Foz do Iguaçu (4), Maringá (1), Araucária (1), Apucarana (2) e Curitiba (4).

Curados

De acordo com a Sesa, o Paraná soma hoje 147 casos de pacientes recuperados, exceto os registrados pelo município de Curitiba. Entre as pessoas que venceram a doença, 50,3% são homens e 49,7% mulheres.

LEIA AINDA – Curitiba não precisa de hospital de campanha por ora, mas tem plano B no Barigui

A faixa etária de 8 a 19 anos forma 3,4% recuperados; de 20 a 29 anos são 16,3%. A faixa de 30 a 39 anos forma 31,3%; de 40 a 49 anos são 18,4%; de 50 a 59 anos são 12,9% e na faixa acima de 60 anos são 17,7%.

Coronavírus no Brasil