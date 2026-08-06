Educação

Paraná apostou em reforço direcionado para virar líder de ranking da educação

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Tribuna do Paraná
Por Marlice Pinto Vilela - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 06/08/26 14h40
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Justificativas para desempenho das crianças paranaenses no Ideb. Foto: Deposit Photos

Depois das aulas regulares, estudantes do 9º ano e da 3ª série do ensino médio da rede estadual do Paraná passaram a contar com reforço direcionado em matemática e língua portuguesa.

Com currículo elaborado a partir das dificuldades mais recorrentes identificadas nas avaliações e, em alguns casos, até dois professores em sala, a estratégia de recomposição da aprendizagem é apontada pelo secretário estadual de Educação, Roni Miranda, como um dos principais fatores por trás do desempenho que colocou o estado no topo do Ideb.

O Paraná liderou o ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em todas as etapas avaliadas. Os resultados, divulgados pelo Ministério da Educação no último dia 5, mostram que o estado alcançou nota 7,0 nos anos iniciais do ensino fundamental, 4,8 nos anos finais e 5,1 no ensino médio.

Apesar da liderança nacional, o resultado do ensino médio ficou abaixo da meta de 5,2 prevista pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

Estratégia foi direcionada para etapas medidas pelo Ideb

Além da liderança nacional, o Paraná esteve entre os estados que mais avançaram em matemática e língua portuguesa no ensino médio, ficando atrás apenas do Piauí em termos de crescimento das notas nessa etapa.

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As duas disciplinas estiveram no centro das ações adotadas pela gestão estadual nos últimos anos. Todos os alunos do 9º ano e da 3ª série do ensino médio, etapas avaliadas pelo Ideb e sob responsabilidade da rede estadual, passaram a ter aulas específicas de recomposição da aprendizagem no contraturno escolar. Segundo a assessoria, não há previsão de expansão para outras séries.

A proposta, porém, vai além do reforço tradicional. O currículo foi desenhado para recuperar habilidades essenciais que vinham apresentando dificuldades recorrentes nas avaliações. Os professores também recebem material estruturado e planos de aula detalhados, preparados para cada encontro, o que permite concentrar esforços na recuperação da aprendizagem dos estudantes.

“Não foi apenas criar uma disciplina. Nós criamos um currículo, material para os estudantes, plano de aula para os professores e uma formação continuada focada na recomposição da aprendizagem”, aponta Miranda.

Para sustentar a iniciativa, a Secretaria de Educação também criou uma rede de formação continuada. Professores com destaque em matemática e língua portuguesa foram selecionados para capacitar colegas da rede estadual em encontros semanais focados em metodologias de recomposição da aprendizagem. A ideia era disseminar práticas capazes de recuperar conteúdos e habilidades que os estudantes apresentavam maior dificuldade em dominar.

A escolha dos professores responsáveis pela recomposição da aprendizagem também seguiu uma lógica diferente da tradicional. Em vez de critérios ligados apenas à antiguidade na rede, os docentes foram selecionados pelas equipes gestoras das escolas a partir de competências previamente definidas pela Secretaria de Educação.

“Depois de darmos uma formação para esses gestores, nós explicamos e construímos uma rubrica de características e competências que esse professor precisava ter para fazer esse trabalho de recomposição”, diz Miranda.

Secretário atribui entraves do ensino médio a pressões de sindicatos

Mesmo registrando a maior nota do país no ensino médio, o Paraná não alcançou a meta de 5,2 prevista pelo Plano Nacional de Educação para a etapa.

Historicamente, o ensino médio concentra alguns dos maiores desafios da educação brasileira, entre eles o abandono escolar e a perda de interesse dos estudantes. É também o segmento em que os indicadores de aprendizagem costumam registrar mais dificuldades. Dados do Censo Escolar de 2025 mostram que o 1º ano do ensino médio continua sendo a série com maior concentração de abandono escolar no país.

Na avaliação de Miranda, parte desse problema está relacionada às sucessivas mudanças promovidas no modelo de ensino médio. Em 2017, a reforma aprovada durante o governo Michel Temer reduziu a parcela obrigatória do currículo e ampliou a possibilidade de escolha de itinerários formativos pelos estudantes.

Posteriormente, o modelo passou por uma revisão que aumentou novamente a carga de disciplinas e conteúdos comuns a todos os alunos. Os defensores da mudança argumentam que ela buscou corrigir problemas identificados na implementação da reforma original e garantir uma formação mais ampla aos estudantes.

O secretário, no entanto, avalia que a alteração representou um retrocesso e foi influenciada por pressões corporativas e sindicais. “O Brasil avança um pouco e depois dá um passo para frente e volta três. No discurso, colocam o estudante como centro das políticas públicas, mas, no final do dia, vemos que é o interesse corporativista que ocupa esse espaço”, critica.

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