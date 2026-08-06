Com apenas uma nota fiscal, mulher ganha R$ 1 milhão no Nota Paraná

A edição especial de agosto do programa Nota Paraná, do Governo do Estado, distribuiu prêmios milionários nesta quinta-feira (6). Os prêmios principais foram de R$ 50 mil para um morador de Jaguariaíva, de R$ 100 mil para Toledo e de R$ 1 milhão para uma moradora de Juranda, no Oeste do Paraná.

A contribuinte fez apenas uma compra de R$ 149,90, e com uma única nota fiscal cadastrada (referente às compras de abril), ela ganhou o prêmio de R$ 1 milhão no sorteio do Dia dos Pais. Nascida em setembro de 1999, a nova milionária do estado marcou a estreia histórica do município no topo da premiação principal.

Para participar do programa, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal durante compras em estabelecimentos paranaenses. Quem ainda não é cadastrado pode se inscrever gratuitamente pelo site do Nota Paraná, informando dados como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criar a senha de acesso.