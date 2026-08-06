Ciclone bomba deixa o Paraná sob sete alertas do Inmet para tempo severo

O Paraná enfrenta nesta quinta-feira (06) um dia de tempo severo provocado por um ciclone extratropical (ciclone bomba) formado no Sul da América do Sul. Tempestades fortes, rajadas de vento acima de 50 km/h e risco de granizo atingem principalmente as regiões oeste e sul do estado a partir da tarde. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a temperatura oscila entre 17 ºC e 21 ºC, com chuva prevista de 6,4 mm. O cenário se agrava na sexta-feira (07), quando o ciclone bomba intensifica ventos que podem ultrapassar 80 km/h em todas as regiões paranaenses. Ao todo, entre quinta e sexta-feira, o Paraná tem 7 aletas de tempo severo pelo Inmet.

Segundo o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar, o amanhecer já registrou instabilidade no estado. “A intensificação de uma área de baixa pressão sobre os países vizinhos eleva os índices de instabilidade no Paraná nesta quinta-feira. Nesse cenário, o amanhecer é marcado pela ocorrência de tempestades na faixa oeste do estado, onde são registradas chuvas com moderada a forte intensidade, rajadas de vento, descargas atmosféricas e granizo localizado. Nas próximas horas a tendência é que as instabilidades avancem para o Centro, Noroeste e Sul, de forma desorganizada, com algumas tempestades pontuais”, afirma.

Na noite de quinta-feira, o ciclone avança para o Oceano Atlântico com queda acentuada de pressão em seu centro. Paralelamente, a frente fria associada ao sistema começa a avançar sobre o Paraná como uma linha de instabilidade, atingindo inicialmente as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul com tempestades severas e ventos superiores a 80 km/h.

Para quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas:

Alerta amarelo (Perigo Potencial): Válido das 00h00 às 23h59 de quinta-feira, prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Válido das 00h00 às 23h59 de quinta-feira, prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Alerta laranja (Perigo): Válido das 00h00 de quinta-feira às 07h30 de sexta-feira, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Previsão do tempo para sexta-feira em Curitiba e Paraná

Entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (07), a linha de instabilidade avança pelas demais regiões em direção ao nordeste do estado, mantendo o risco de temporais severos e ventos acima de 80 km/h. Ao longo da sexta-feira, o ciclone sobre o Atlântico deve atingir o nível de ciclogênese explosiva (ciclone bomba). As instabilidades continuarão atuando no Norte, Campos Gerais e Leste paranaense, com rajadas de vento superiores a 60 km/h.

Para a sexta-feira, o Inmet emitiu um aviso de Vendaval (Perigo) para todo o Paraná, válido durante todo o dia, com ventos entre 60 km/h e 100 km/h e risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos em edificações e plantações. No restante do Paraná, permanece o aviso de Tempestade (Perigo) até 07h30 de sexta-feira, além de um alerta amarelado de Vendaval (Perigo Potencial) válido até sábado (08/08), às 23h59, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h e baixo risco de queda de galhos.

O que fazer e para quem ligar em caso de emergência?

Com o avanço das áreas de instabilidade e o risco de vendavais e tempestades no Paraná, adotar medidas preventivas é fundamental para evitar acidentes. A principal recomendação da Defesa Civil é buscar abrigo em construções de alvenaria bem estruturadas, mantendo distância de janelas de vidro, árvores, postes e coberturas metálicas. Caso esteja na rua ou no trânsito, evite estacionar próximo a estruturas frágeis e jamais tente atravessar alagamentos e enxurradas, seja a pé ou de carro. Dentro de casa, retire os eletroeletrônicos das tomadas para se proteger de descargas elétricas e surtos na rede elétrica durante os raios.

Em situações de emergência ou risco iminente, é essencial acionar rapidamente os órgãos competentes do estado. Para casos de desabamento, alagamentos graves ou acompanhamento de áreas de risco, o contato da Defesa Civil é o 199. Se houver necessidade de resgate ou queda de árvores sobre vias e imóveis, ligue para o Corpo de Bombeiros no 193. Para comunicar a presença de fios partidos e cabos energizados caídos na rua, acione a Copel pelo 0800 51 00 116 ou pelo aplicativo da companhia. Caso haja feridos, o atendimento médico de urgência do SAMU deve ser chamado pelo 192.

Qual a diferença entre ciclone extratropical e ciclone bomba?

A diferença entre eles está na velocidade de intensificação: o ciclone extratropical é uma área de baixa pressão atmosférica comum em médias e altas latitudes, formada pelo contraste entre massas de ar quente e frio, enquanto o ciclone bomba é um tipo específico de ciclone extratropical que sofre uma “ciclogênese explosiva”, ou seja, uma queda extremamente rápida e severa da pressão atmosférica central (de pelo menos 24 milibares em 24 horas). Na prática, todo ciclone bomba é um ciclone extratropical, mas sua queda brusca de pressão o torna muito mais devastador, gerando vendavais e tempestades de intensidade significativamente maior em um curto período de tempo.