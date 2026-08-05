Inmet alerta: ciclone bomba avança trazendo risco de granizo e ventos fortes no Paraná

O reflexo de uma forte frente fria associada a um ciclone bomba podem deixar o Paraná em alerta severo no tempo nos próximos dias. O fenômeno traz risco de chuvas intensas, tempestades com raios, rajadas de vento acima de 50 km/h e granizo, especialmente no oeste e sul paranaenses. A fase mais crítica está prevista para sexta-feira (7) e sábado (8), seguida de queda acentuada nas temperaturas em todas as regiões. Institutos de meteorologia recomendam que a população acompanhe os boletins de emergência. O alerta mais intenso envolve 81 cidades do Paraná.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Simepar, os efeitos do sistema começam a ganhar força já nesta quinta-feira (6), quando a pressão atmosférica cai de forma severa sobre a Região Sul.

No Paraná, o alerta laranja de perigo cobre principalmente o oeste e o sul do estado, onde há alto risco de temporais e queda de granizo. Nas demais regiões paranaenses, vigoram avisos amarelos de tempestade. O Simepar destaca ainda rajadas de vento acima de 50 km/h no setor leste do estado.

Massa de ar frio e mudança nas temperaturas

Segundo o Inmet, a fase mais crítica do ciclone ocorre entre a sexta-feira (7) e o sábado (8), quando a queda abrupta da pressão atinge níveis de bombogênese em alto-mar. Embora o centro do ciclone se desloque pelo Oceano Atlântico, os reflexos diretos no Paraná incluem instabilidade contínua e ventos fortes.

Após a passagem da frente fria, o avanço de um sistema de alta pressão impulsionará uma forte massa de ar frio sobre o centro-sul do país. A previsão indica uma queda acentuada nas temperaturas em todas as regiões paranaenses nos dias subsequentes. Os órgãos de meteorologia recomendam que a população monitore a atualização contínua dos boletins de emergência.

O mapa destaca o ciclone extratropical durante sua fase de maior intensificação (retângulo vermelho), com previsão de rápido aprofundamento da pressão atmosférica em superfície. A evolução prevista indica condições favoráveis à ocorrência de um processo de ciclogênese explosiva (bombogênese), caracterizado pela intensificação acelerada do sistema de baixa pressão sobre a região do Atlântico Sul adjacente à América do Sul. Foto: INMET

Regiões afetadas pelos reflexos do ciclone bomba no Paraná

Segundo levantamento do Inmet, as seguintes regiões devem ser afetadas do Paraná pelos reflexos do Ciclone Bomba: centro ocidental, noroeste, sudoeste, oeste, sudeste, norte central e centro sul.

Estas regiões abrangem 81 cidades do Paraná. São elas: Altamira do Paraná, Altônia, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Ampére, Anahy, Antônio Olinto, Arapuã, Araruna, Ariranha do Ivaí, Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Ventura de São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Brasilândia do Sul, Cafelândia, Cafezal do Sul, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha, Clevelândia, Corbélia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Cruz Machado, Diamante D’Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Douradina, Enéas Marques, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Esperança Nova, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Fênix, Fernandes Pinheiro, Flor da Serra do Sul, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Alves, Francisco Beltrão, General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê, Goioxim, Guaíra, Guaporema, Guaraniaçu, Guarapuava, Honório Serpa, Ibema, Icaraíma, Iguatu, Imbituva, Inácio Martins, Indianópolis.