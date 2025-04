Paraná tem alerta laranja para chuva forte com granizo; como fica em Curitiba?

Na tarde desta quinta-feira (24), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de nível laranja para o temporal que atingirá a região Norte do Paraná chegando até a Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo a previsão, os temporais devem ser acompanhados de queda de granizo e de ventos intensos, de 60km/h a 100km/h.

O alerta abrange as cidades de Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Campo Mourão. Nessas regiões, os temporais tendem a ser mais severos, com riscos de queda de energia elétrica, danos em plantações e outros prejuízos causados pela força da chuva.

Ao final do dia, o acumulado de chuva no interior do estado pode ultrapassar os 50 mm. O mesmo sistema que provocou o alerta nessas regiões também afetará a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral do Paraná.

Chuva avança no litoral no final desta quinta

Nas regiões Sul e próximas ao Litoral do estado, a chuva deve avançar gradualmente a partir do final da tarde desta quinta-feira, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). As temperaturas não devem apresentar grandes variações em boa parte do estado.

Curitiba vai ter sexta-feira gelada: veja previsão

Em Curitiba, a nebulosidade persiste, com pancadas de chuva de intensidade moderada ao longo do dia. Na sexta-feira (25), a previsão é de máxima de 19 °C e mínima de 14 °C.

Alerta amarelo de chuvas intensas no Paraná

Além do alerta laranja, o Inmet também publicou um aviso amarelo que chama atenção para chuvas intensas. O comunicado vale para todo o Paraná – incluindo Curitiba e litoral – e se estende até às 10 horas de sexta-feira (25).