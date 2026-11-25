Aproximadamente 32,8 mil unidades consumidoras permaneciam sem energia elétrica no Paraná no início da noite desta quarta-feira (25), após o temporal que atingiu diversas regiões do Estado na terça-feira (24). Segundo a Copel, as equipes seguem mobilizadas para reparar os danos na rede de distribuição e normalizar o fornecimento.

No momento de maior impacto, registrado às 20h40 de terça-feira, 278 mil unidades consumidoras estavam sem energia. Desde então, cerca de 88% dos desligamentos foram solucionados.

A região Sudoeste concentra o maior número de unidades ainda afetadas, com 11,1 mil. Na sequência aparecem o Oeste, com 8,8 mil; o Centro-Sul, com 5,6 mil; e a região Leste, que engloba Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, com 3,3 mil.

Também há registros de interrupção no Noroeste, com 2,8 mil unidades consumidoras sem energia, e no Norte, com 1,2 mil.

Para acelerar os trabalhos, a companhia mobilizou 2.754 profissionais, que atuavam na recomposição da rede no final da tarde desta quarta-feira. Entre os serviços necessários estão a substituição de 224 postes danificados e a recuperação de 12 quilômetros de rede elétrica.

De acordo com a Copel, as equipes trabalham de forma ininterrupta. A companhia ressalta que o número de unidades consumidoras afetadas pode mudar ao longo dos trabalhos, com a retomada gradual do fornecimento.