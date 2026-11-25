Uma residência na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) foi atingida por uma inundação durante o temporal de segunda-feira (23). Em aproximadamente dois minutos, a água subiu até a altura da cintura dos moradores, entre eles idosos, que tentaram retirar os pertences do imóvel.

O caso foi registrado em vídeo, que também mostra outras pessoas auxiliando a família. A casa fica às margens do Ribeirão dos Müller. Moradores da região apontam uma construção próxima ao curso d’água como possível responsável por represar a água e contribuir para o alagamento.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o trecho apresenta ocupação irregular, com edificações muito próximas ou sobre o curso do rio. A administração municipal informou que, até o momento, não há elementos que indiquem relação entre a inundação e as obras de intervenção realizadas no ribeirão.

A Prefeitura, porém, não descarta a possibilidade de obstrução do curso d’água, inclusive por uma casa existente no local, como fator que pode ter contribuído para a ocorrência. Uma equipe técnica será encaminhada para vistoriar a área, avaliar as condições do rio e identificar as possíveis causas do alagamento.

A CIC também registrou duas ocorrências de alagamento durante o temporal, conforme balanço da Defesa Civil divulgado na terça-feira (24). Confira, abaixo, imagens do caso: