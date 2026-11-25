A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (26) indica um dia com céu completamente nublado e possibilidade de chuva ao longo do período. O clima em Curitiba será marcado por temperaturas amenas, com mínima de 14ºC e máxima de 18ºC, mantendo um padrão típico de final de novembro na capital paranaense.

Durante o dia, a probabilidade de precipitação alcança 45%, com previsão de acumulado de até 1,26 mm de chuva. Os ventos sopram do quadrante leste-sudeste com velocidade de 16 km/h, podendo atingir rajadas de até 32 km/h. A umidade relativa do ar permanece elevada, em torno de 89%, contribuindo para a sensação de tempo úmido e fechado.

O tempo em Curitiba apresenta índice UV moderado durante o período diurno, com valor 3, o que ainda requer cuidados básicos com exposição solar mesmo sob o céu nublado. A sensação térmica varia entre 13ºC e 18ºC, praticamente acompanhando as temperaturas reais registradas ao longo do dia.

Como fica o período noturno?

No período noturno, o céu permanece nublado, mas a probabilidade de chuva diminui significativamente para 15%, com previsão de apenas 0,06 mm de precipitação. Os ventos mantêm a mesma direção leste-sudeste, com velocidade de 16 km/h e rajadas chegando a 31 km/h. A umidade relativa do ar se mantém alta, atingindo 90% durante a noite.