A previsão do tempo para Londrina nesta quinta-feira (26) indica um dia com céu completamente nublado e possibilidade de precipitação. O clima em Londrina deve apresentar temperaturas entre 19,4ºC e 25,2ºC, com sensação térmica podendo variar de 24,3ºC a 27,1ºC ao longo do período.

Durante o dia, a probabilidade de chuva atinge 50%, com acúmulo esperado de 2,16 mm. Os ventos sopram do leste a 14 km/h, com rajadas que podem alcançar 35 km/h.

A umidade relativa do ar permanece em torno de 79%, e a cobertura de nuvens será total, resultando em um dia sem aparição do sol.

Há risco de chuva em Londrina?

Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, no período noturno a probabilidade de precipitação diminui significativamente para 15%, com acúmulo mínimo de apenas 0,03 mm.

Os ventos noturnos se intensificam levemente, atingindo 18 km/h com rajadas de até 32 km/h, também vindos do leste. O índice UV registrado é de nível 3, considerado moderado, e há 10% de probabilidade de trovoadas tanto no período diurno quanto noturno.

O tempo em Londrina mantém o padrão de céu encoberto durante toda a quinta-feira, com o nascer do sol previsto para as 5h29 e o pôr do sol às 18h54 (horários locais). As condições climáticas exigem atenção especial para quem planeja atividades ao ar livre durante o dia, devido à maior chance de precipitação.