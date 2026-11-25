Um recém-nascido foi resgatado de uma casa alagada durante uma enxurrada em Santo Antônio do Sudoeste, no Sudoeste do Paraná. O caso aconteceu nesta terça-feira (25).

Sem barcos disponíveis no momento da operação, os socorristas utilizaram uma banheira para retirar o bebê do imóvel. A criança foi transportada enquanto flutuava sobre a água. Assista, abaixo, o momento do resgate:

O resgate contou, ainda, com a participação de bombeiros argentinos, já que o município fica na região de fronteira entre o Brasil e a Argentina. As demais pessoas que estavam na residência também foram retiradas do local em segurança.

Chuvas atingem 40 cidades e deixam atingem 2,6 mil pessoas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de dez famílias precisaram ser encaminhadas para abrigos municipais em razão dos alagamentos. As ocorrências fazem parte de uma sequência de temporais que atingem o Paraná desde segunda-feira (23).

As chuvas de terça-feira foram associadas à passagem de uma frente fria pelo estado e provocaram alagamentos, enxurradas e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões.

Em balanço divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira (25), aproximadamente 40 municípios haviam sido afetados, com 10.837 pessoas atingidas. Do total, 2.454 moradores ficaram desalojados e outros 242 estão desabrigados.