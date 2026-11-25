Tubulações arrancadas pela força das enxurradas, poços inundados e estações de tratamento de água paralisadas estão entre os estragos provocados pelos temporais que atingiram o Paraná entre a tarde de terça-feira (24) e a madrugada desta quarta-feira (25). Segundo balanço da Sanepar, atualizado às 10h30, pelo menos 100 unidades operacionais foram afetadas em 56 municípios paranaenses.

Além dos prejuízos à infraestrutura, a interrupção no fornecimento de energia elétrica dificulta a retomada do abastecimento. Equipes da companhia trabalham ininterruptamente na recuperação dos sistemas e na avaliação dos danos.

Enxurradas destroem tubulações no Sudoeste

Em Ampére, Salgado Filho e Enéas Marques, a força da água danificou tubulações que atravessavam rios e provocou a inundação de poços. Em Nova Esperança do Sudoeste, parte dos equipamentos de um poço foi arrastada pela enxurrada. Ainda não há previsão para a conclusão dos reparos. Já em Verê, um caminhão hidrojato foi mobilizado para auxiliar nos trabalhos de limpeza.

A falta de energia também comprometeu o funcionamento das estruturas da Sanepar em Toledo, Medianeira, Nova Santa Rosa, Vera Cruz do Oeste, Maripá, Braganey, São José das Palmeiras, Campo Bonito, Assis Chateaubriand, Capanema, Cascavel, Guaraniaçu, Nova Aurora, Pérola do Oeste, Planalto, Ramilândia, Realeza e Terra Roxa.

Outros 16 municípios dessas regiões estão com os sistemas funcionando parcialmente, graças à utilização de geradores, à água armazenada nos reservatórios ou à conexão com outras fontes de captação.

Caminhões-pipa auxiliam no abastecimento

Em Borrazópolis, no Vale do Ivaí, a interrupção das atividades na captação do Rio Laranja Doce fez com que os reservatórios atingissem níveis críticos. Apesar do reforço com caminhões-pipa, moradores podem enfrentar falta de água ao longo desta quarta-feira.

No Noroeste, os problemas relacionados à falta de energia atingem Juranda, Roncador, Ubiratã, Barbosa Ferraz e Janiópolis.

Já nas regiões Sudeste e Centro-Sul, além dos desligamentos elétricos, o excesso de sedimentos na água captada dificulta o tratamento. A situação afeta Campina do Simão, Candói, General Carneiro, Guarapuava, Laranjal, Marquinho, Ortigueira, Paulo Frontin, Reserva, Rio Azul e Virmond.

Equipes da Copel também trabalham para recuperar a rede elétrica nas localidades atingidas. A Sanepar não informou um prazo geral para a normalização do abastecimento nos municípios afetados.