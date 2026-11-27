Famílias paranaenses com rendimento mensal de até R$ 3.036 gastam, em média, R$ 24,22 por mês com jogos e apostas. O valor coloca o estado na quarta posição do ranking nacional de despesas com essa atividade entre as famílias de menor renda, atrás apenas de Amapá (R$ 158,75), Santa Catarina (R$ 30,70) e Amazonas (R$ 27,62).

Os dados são da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27). O levantamento também aponta uma diferença entre as faixas de rendimento.

Enquanto as famílias paranaenses com renda de até R$ 3.036 destinam, em média, R$ 24,22 mensais a jogos e apostas, aquelas com rendimento superior a R$ 37.950 gastam R$ 18,60.

Quando considerado o peso dessas despesas no orçamento familiar, a diferença é ainda maior. Entre as famílias de menor renda, os gastos com apostas representam 0,9% da despesa total. Já entre as famílias mais ricas, a participação é praticamente zero.

No ranking nacional, o Paraná aparece à frente de estados como Mato Grosso, onde o gasto médio mensal das famílias de menor renda é de R$ 23,24, e Roraima, com R$ 20,88. O Amapá apresenta um valor bastante superior aos demais, com média de R$ 158,75 por mês, equivalente a 4,4% das despesas totais dessa faixa de rendimento.

Considerando todas as faixas de renda, o gasto médio mensal das famílias paranaenses com jogos e apostas é de R$ 23,82, o 12º maior valor do país.

Vendas de supermercados cresceram após restrição às bets

O levantamento do IBGE também pode ser observado em conjunto com dados recentes sobre o comportamento do consumo no Paraná. Em novembro, as vendas em valor dos supermercados paranaenses cresceram até 11,5% nas três semanas seguintes à restrição às apostas on-line, segundo levantamento da NielsenIQ (NIQ), acompanhado pela Associação Paranaense de Supermercados (Apras).

Na primeira semana analisada, as vendas cresceram 10,7%. Na segunda, a alta foi de 9,5%, chegando a 11,5% na terceira semana. O percentual ficou acima do dobro do crescimento acumulado pelo varejo alimentar paranaense até aquele momento, de 5,1%.

O economista e CEO do Grupo Datacenso, Cláudio Shimoyama, citou um estudo da startup de tecnologia financeira Klavi que apontou queda de 95% nas despesas com bets entre os consumidores analisados, na comparação dos 30 dias anteriores e posteriores à medida. Entre os apostadores, os gastos no varejo aumentaram 34%, enquanto as despesas com serviços cresceram mais de 100%.

Na POF, os gastos com jogos e apostas fazem parte do grupo de despesas diversas. Os resultados divulgados pelo IBGE detalham de forma agregada as apostas on-line, conhecidas como bets.