O fim de semana reúne apresentações do Cirque du Soleil Alegría em Pinhais, a estreia da Orquestra Cordas do Iguaçu no Guairão, o retorno de Tom na Fazenda e estreias gratuitas do Natal de Curitiba nos parques e praças.

Com previsão de chuva e temperaturas entre 14°C e 19°C — especialmente no sábado —, vale alternar programas em espaços fechados com passeios ao ar livre no domingo.

Confira, a seguir, o roteiro cultural para este fim de semana:

Shows

Festival Universo Alegria 2026

Uma maratona de shows sertanejos e de ritmos populares nacionais. Entre as atrações confirmadas no line-up estão Simone Mendes, Leonardo, Natanzinho Lima, Matheus Fernandes, Panda e Mariana Fagundes.

Data: 28 de novembro (sábado), abertura dos portões às 12h;

Local: Pedreira Paulo Leminski;

Ingressos: venda via Zig Tickets.

Os Garotin

O talentoso trio apresenta sua sonoridade singular que cruza soul, R&B e MPB contemporânea.

Data: 28 de novembro (sábado), abertura da casa às 19h;

Local: Cine Lido;

Ingressos: venda via Ticketmaster.

Nando Reis

O cantor e compositor sobe a um dos palcos mais icônicos da cidade para um show repleto de clássicos de sua carreira solo e da época de Titãs.

Data: 29 de novembro (domingo), às 21h;

Local: Ópera de Arame;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Clássicos do Cinema com Orquestra Cordas do Iguaçu

Sob regência do maestro José Maria, a orquestra interpreta trilhas sonoras marcantes da história do cinema.

Data: sábado (28), às 20h30 (duração de 1h45; classificação livre);

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Festival Connexions — Duo Gisbranco e Los Arregladores

Iniciativa de música instrumental que abre com as pianistas Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco celebrando 20 anos de parceria, e segue no domingo com o saxofonista francês Baptiste Herbin e o percussionista argentino Minino Garay no projeto “Los Arregladores” (ao lado de Eduardo Farias no piano e Jefferson Lescowich no contrabaixo acústico), unindo jazz e ritmos latino-americanos.

Data e horário: sábado (28) e domingo (29), às 20h;

Local: Teatro do Paiol;

Ingressos: venda via Comprenozet sábado e domingo;

Palco 180bpm

Evento da Escola de Música 180bpm com apresentações de alunos e show de encerramento do guitarrista Renato Alves acompanhado dos professores André Machado (baixo) e Dil Dias (bateria).

Data e horário: domingo (29), às 15h (abertura da casa);

Local: Fun Stage;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Espetáculos e teatro

Cirque du Soleil: Alegría – In A New Light

A companhia canadense apresenta acrobacias contemporâneas, trilha sonora ao vivo, figurinos e cenografia em grande tenda na temporada curitibana.

Data: sábado (28), às 16h e às 20h (com sessão extra às 12h30 em datas específicas); domingo (29), às 15h e às 19h (abertura uma hora antes; duração de 2h15, com 25 minutos de intervalo);

Local: Expotrade Pinhais;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Tom na Fazenda

Baseada na obra de Michel Marc Bouchard, a peça acompanha o publicitário Tom ao ir à fazenda da família para o funeral do companheiro e se ver envolvido em segredos e tensões com a sogra e o irmão do falecido.

Data: domingo (29), às 19h (duração de 2h10);

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Muito Barulho por Nada

O Teatro de Comédia do Paraná encena a comédia de William Shakespeare com direção de Paulo de Moraes, assistência de direção de Pagu Leal e recursos de Libras e audiodescrição em todas as sessões.

Data: sábado (28), às 20h30; domingo (29), às 18h (duração aproximada de uma hora);

Local: Auditório Salvador de Ferrante;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

“Está Tudo Bem” — Espetáculo AP da 13 (10 Anos)

Em formato de sitcom (comédia de situação) que perde a estabilidade, a montagem acompanha uma família que tenta manter a rotina diante de falhas, diagnósticos e especialistas.

Data: sábado (28), às 20h; domingo (29), às 19h (duração de 1h20);

Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Leituras Encenadas — Residência de Interpretação AP da 13

Encerramento das atividades de duas turmas da residência iniciada em agosto, com duas leituras encenadas desenvolvidas pelos participantes.

Data: sábado (28) e domingo (29), às 16h;

Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);

Ingressos: entrada gratuita.

Festival Homero Curitiba 2026

Realizado pela Cia. Iliadahomero de Teatro, reúne montagens de quatro cantos da “Ilíada”, encenadas como peças independentes sobre estratégias dos deuses, espionagem militar, intimidade familiar e duelos entre guerreiros.

Data: sábado (28) e domingo (29), às 20h (duração de 90 minutos);

Local: Teatro José Maria Santos;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Literatura e Cultura

Lançamento do livro “Arquiteto Luiz Forte Netto: cheio de sonho”

Reúne fotografias, memórias e episódios da carreira do arquiteto, com contação de histórias sobre lendas paranaenses com Ailén Roberto e Erick Herculano e música do Taboo Trio.

Data: domingo (29), das 10h às 13h;

Local: Jardim do Museu Paranaense (MUPA);

Ingressos: entrada gratuita no museu.

Natal das Etnias — Jasełka

Programação com apresentações de grupos étnicos, almoço típico a partir das 12h e exposições de presépios e trajes tradicionais poloneses.

Data: sábado (28) e domingo (29), das 12h às 17h;

Local: Memorial da Imigração Polonesa — Bosque do Papa.

Atrações de Natal

Circuito Praça Santos Andrade, Teatro Guaíra e Rua XV

Reúne o espetáculo “Abrace o Mundo” nas escadarias do prédio histórico da UFPR e o musical com projeção mapeada na fachada do Teatro Guaíra (“A Inesquecível Fábrica de Emoções”), além da Vila de Natal Electrolux (com trenzinho elétrico, feirinha gastronômica, barracas de artesanato e Casa do Papai Noel com fotos a partir das 12h30), da Feira Especial de Natal (sábado das 10h às 21h; domingo das 14h às 20h) e da roda-gigante O Boticário no calçadão da XV de Novembro, com acesso pela Casa do Natal (das 16h às 22h).

Data e horário: sábado (28) e domingo (29); “Abrace o Mundo” às 20h e “A Inesquecível Fábrica de Emoções” às 21h;

Local: Praça Santos Andrade, Teatro Guaíra e calçadão da Rua XV de Novembro.

Natal Condor no Passeio Público

Estreia do espetáculo “Um Sonho de Natal” (com a família capivara e música e dança), o carrossel infantil (até 12 anos; de 0 a 2 anos acompanhados) e a Casa da Nona (com Mamãe Noel das 14h às 17h e Papai Noel e Mamãe Noel das 17h às 20h), além de intervenções teatrais da Cia. Regina Vogue às 18h15 e apresentações natalinas às 19h30.

Data e horário: sábado (28) e domingo (29); carrossel e Casa da Nona das 10h às 20h e das 14h às 20h, respectivamente; espetáculo às 19h30;

Local: Passeio Público;

Ingressos: entrada gratuita no espetáculo e nas intervenções teatrais.

Lumina — O Grande Espetáculo de Natal da Família Madalosso

Estreia a montagem com música, teatro, personagens e números circenses sobre a estrela Lumina, além de ações com a personagem Emili e distribuição de brindes promovidas pela Mili (sem necessidade de inscrição prévia) e apresentação natalina gratuita no domingo.

Data: domingo (29), às 19h (apresentação natalina gratuita às 19h30);

Local: Restaurante Família Madalosso.

Oficinas de Bolachas no Bosque Alemão

Oficinas criativas para pais e filhos decorarem bolachas natalinas, em sessões de uma hora para turmas de até 40 crianças.

Data: sábado (28) e domingo (29), das 10h às 19h;

Local: Oratório de Bach — Casa do Pão de Mel;

Ingressos: atividade gratuita.

Natal Pátio Batel x Cirque du Soleil Alegría — In a New Light

Decoração temática com árvore de 18 metros, exposição de fotos de bastidores de Ghislain Ramage, brinquedos circenses (liras, trapézios e tecidos para crianças de três a 12 anos acompanhadas), tobogã de 12 metros que termina dentro da árvore, camarins de pintura facial (das 12h às 20h) e Papai Noel (das 14h às 20h, com intervalo das 17h às 17h30).

Data: sábado (28), das 10h às 22h; domingo (29), das 14h às 20h;

Local: Pátio Batel — Piso L1 e entrada do tobogã no Piso L3;

Ingressos: exposição, brincadeiras circenses e fotos com celular ou câmera própria são gratuitas; tobogã e camarins custam R$ 5 cada (destinados ao Hospital Erastinho); foto impressa (15 x 21 cm) a R$ 25, cópia impressa a R$ 15 e arquivo digital por WhatsApp a R$ 16.

Natal no City Center Outlet Premium (Campo Largo)

Conta com oficina de pelúcias temáticas (45 cm) conduzida pelo Atelier Dona Lu em sessões rotativas de 30 a 40 minutos (até 20 crianças por turma, das 13h30 às 18h30), interação com Papai Noel e personagem verde no sábado (das 15h às 17h) e espaço de embalagens personalizadas.

Data e horário: sábado (28) e domingo (29), no horário do outlet (todos os dias, das 10h às 22h);

Local: City Center Outlet Premium;

Ingressos: oficina de pelúcias a R$ 90 (modelos Rena e Duende) e R$ 100 (pelúcia inédita); embalagens personalizadas gratuitas ou de R$ 7 a R$ 30; estacionamento gratuito.

Esportes e Gastronomia

Campeonato Brasileiro de Pentatlo Moderno 2026

Reúne cerca de 119 atletas de 13 centros de treinamento e equipes, do Sub-9 ao Absoluto, com semifinais do Absoluto feminino e masculino no sábado (28/11) e finais no domingo (29/11).

Data e horário: sábado (28) e domingo (29);

Local: Praça Oswaldo Cruz;

Ingressos: entrada gratuita.

CWBurguer Fest — Made in Paraná

Reúne 40 hamburguerias de Curitiba e Região Metropolitana com duas receitas por participante inspiradas em ingredientes e pratos paranaenses (como Queijo Witmarsum, Salame de Cracóvia de Prudentópolis, Goiaba de Carlópolis, Mel de Bracatinga, erva-mate, barreado e carne de onça).

Data: durante o fim de semana, conforme o funcionamento de cada casa

Local: hamburguerias participantes em Curitiba e Região Metropolitana (lista completa em cwburguer.com.br)

Ingressos: receitas a preços fixos de R$ 19, R$ 29 e R$ 39.