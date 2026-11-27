A previsão do tempo para Curitiba indica um sábado (28) completamente nublado, com céu encoberto durante todo o dia. A temperatura máxima prevista é de 17,1ºC, enquanto a mínima deve ficar em 15,1ºC, com sensação térmica variando entre 15ºC e 17ºC.

A umidade relativa do ar permanecerá elevada, atingindo 93% durante o dia e 95% no período noturno. O tempo em Curitiba apresentará condições úmidas ao longo de todo o sábado.

Durante o dia, há 30% de probabilidade de precipitação, com acúmulo previsto de 1,11 mm de chuva. Os ventos soprarão de leste a 13 km/h, com rajadas que podem alcançar 27 km/h. Já durante a noite, a chance de chuva diminui para 15%, com acúmulo mínimo de apenas 0,01 mm.

Previsão indica chuva forte para Curitiba?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, porém, não há expectativa de chuvas intensas. O índice UV será moderado, com valor 3, e a probabilidade de trovoadas é baixa, ficando em apenas 10% tanto no período diurno quanto noturno.

A cobertura de nuvens será total, com 100% do céu encoberto durante todo o sábado. O tempo em Curitiba manterá temperaturas amenas típicas do final de novembro.

O nascer do sol está previsto para as 5h18 (horário de Brasília) e o pôr do sol ocorrerá às 18h52. Os moradores devem se preparar para um dia cinzento e úmido, sendo recomendável o uso de agasalho leve e guarda-chuva caso precisem sair de casa.