A previsão do tempo para Londrina neste sábado (28) indica um dia com céu predominantemente nublado e temperaturas amenas. O clima em Londrina deve apresentar mínima de 20,3ºC e máxima de 27,1ºC, com sensação térmica podendo alcançar 29,6ºC nos horários mais quentes do dia.

A umidade relativa do ar permanece elevada, atingindo 78% durante o dia e 87% no período noturno. Durante o período diurno, o tempo em Londrina será marcado por céu nublado, com cobertura de nuvens chegando a 99%.

Os ventos sopram do quadrante norte-nordeste com velocidade de 8 km/h, podendo registrar rajadas de até 18 km/h. A probabilidade de precipitação é de 15%, com acumulado previsto de apenas 0,14 mm.

Há risco de tempestades em Londrina?

Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, existe uma probabilidade de 70% de ocorrência de trovoadas durante o dia, reduzindo para 50% no período noturno. Apesar da baixa quantidade de chuva esperada, os moradores devem ficar atentos aos alertas meteorológicos.

O índice UV está moderado, marcando 4 pontos na escala, o que recomenda o uso de protetor solar em exposições prolongadas ao sol. À noite, as condições climáticas apresentam mudanças sutis.

O céu ficará parcialmente nublado, com cobertura de 84%, e os ventos mudam de direção, soprando do leste-sudeste a 11 km/h, com rajadas de 19 km/h. A precipitação prevista para o período noturno é de 0,07 mm, mantendo a probabilidade de 15% de chuva.

O nascer do sol está previsto para as 05h29 e o pôr do sol às 18h55, proporcionando aproximadamente 13 horas de luz natural. As temperaturas devem permanecer estáveis em relação aos dias anteriores, oferecendo condições confortáveis para atividades ao ar livre, desde que com atenção às possíveis trovoadas isoladas.