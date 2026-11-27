Quem circula por Curitiba pode encontrar gambás em parques, quintais e até nos telhados das casas. A presença desses animais é comum na capital e na Região Metropolitana. O mais frequente na região é o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), também conhecido como saruê.

Na cidade, os avistamentos podem ocorrer em diferentes regiões. Bairros como Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Campo Comprido, Santa Felicidade, Pilarzinho, São Lourenço, Boqueirão e Umbará concentram ocorrências por estarem próximos a remanescentes de mata e cursos d’água.

Também há registros no entorno de parques, como Barigui, Jardim Botânico e Capão da Imbuia, além de bairros residenciais arborizados, como Água Verde, Batel, Mercês e Portão.

A presença dos gambás não se limita a capital: eles são encontrados em praticamente todas as regiões do Paraná, inclusive em cidades como Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Paranaguá. Embora o gambá-de-orelha-branca seja o mais comum nas áreas urbanas, o gambá-de-orelha-preta também ocorre em regiões de floresta mais densa e no Litoral.

Mas por que esses animais aparecem até dentro de casas? Cidades como Curitiba possuem parques, bosques, rios e áreas verdes que funcionam como corredores ecológicos, facilitando a circulação da fauna. Além disso, os gambás saem principalmente no fim da tarde e durante a noite em busca de alimento e abrigo.

Frutas, insetos e até restos de ração de animais domésticos podem atraí-los para quintais, garagens e forros. Na primavera e no verão, período de reprodução, essa movimentação pode ficar mais evidente.

O que fazer ao encontrar animais silvestres?

Ao encontrar um gambá, a orientação é manter distância e não tentar capturá-lo. Também é importante impedir a aproximação de cães e gatos, evitando confrontos que podem ferir tanto o animal silvestre quanto os pets. Se estiver apenas de passagem, o ideal é permitir que siga seu caminho.

Caso esteja machucado ou represente algum risco, é possível buscar orientações da Rede de Proteção Animal de Curitiba, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou entrar em contato com o Instituto Água e Terra (IAT), pelo número (41) 3213-3700.