O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), pretende implantar centros integrados de segurança pública nos maiores municípios do estado, com câmeras de vigilância públicas e privadas conectadas, reconhecimento facial e uso de inteligência artificial.

As propostas foram apresentadas durante o evento Segurança Pública, Tecnologia e Inteligência Artificial, promovido pela Gazeta do Povo nesta sexta-feira (27), em Curitiba. As iniciativas comentadas fazem parte de uma estratégia anunciada por Moro para tornar o Paraná o estado mais seguro do Brasil.

A ideia é reunir, em uma mesma estrutura, representantes das diferentes forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e guardas municipais, além de estabelecer parcerias com órgãos federais e polícias de outros estados.

“Precisamos começar a trabalhar juntos, respeitando evidentemente a especificidade e as atribuições de cada polícia, mas cada uma delas atuando complementarmente uma à outra, nós alcançaremos aí os melhores resultados”, disse, durante a apresentação no evento.

Segundo Moro, a integração deve permitir o compartilhamento de informações, o monitoramento de ocorrências e uma resposta mais rápida aos crimes identificados pelas câmeras. Ele também defende que o policial mais próximo do local da ocorrência seja acionado para atender a situação, independentemente da corporação à qual pertence.

Sistema inspirado no Smart Sampa e crimes nas fronteiras

Como referência, Moro citou o Smart Sampa, sistema de monitoramento da cidade de São Paulo, que conheceu durante uma visita. Entre os aspectos que considerou positivos está a divulgação de um indicador público do número de prisões realizadas a partir da instalação do programa. Os números são divulgados por um painel de LED na Rua XV de Novembro, no Centro de São Paulo.

O governador eleito afirmou que, na ocasião em que conheceu a iniciativa, o chamado “prisômetro” registrava pouco mais de 3 mil prisões. Para ele, além de ampliar a capacidade de identificação de criminosos, a tecnologia também pode transmitir uma mensagem de intolerância à prática de crimes.

Moro também defendeu a criação de forças-tarefas envolvendo diferentes corporações para combater o crime organizado, as facções e a violência urbana. A proposta aparece no plano de governo e prevê operações integradas, inclusive com participação de agentes da Receita Estadual e de outros órgãos públicos. “O que funciona bem na segurança pública é a organização”, declarou.

Na área de fronteira, o governador eleito apontou a localização do Paraná, que faz divisa com Paraguai e Argentina, como um dos principais desafios para a segurança pública.

Moro mencionou o fluxo ilegal de drogas, contrabando e tráfico de pessoas que atravessa o estado e defendeu ampliar a cooperação com forças policiais de outras unidades da Federação. “Precisamos evoluir inclusive para criar centros integrados nos quais nós possamos ter policiais de outros estados”, afirmou.

Segurança nos centros urbanos

Além da apresentação das intenções nas fronteiras, Moro afirmou que a violência urbana também afeta a atividade econômica e a qualidade de vida da população. Como exemplo, citou a Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba.

“Sempre foi um exemplo muito positivo de evolução urbana criada na época do Jaime Lerner. Hoje ela não tem o mesmo atrativo que tinha no passado, de beleza e de segurança. Em parte, a causa disso é a sensação de insegurança urbana”, disse.

Para solucionar questões semelhantes, ele defende o uso de estratégias que combinem presença policial, câmeras e integração entre as corporações. “Nós precisamos ter policiais na rua, a gente precisa ter câmeras de vigilância, a gente precisa ter reação rápida”, concluiu.