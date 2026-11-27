O uso de inteligência artificial na segurança pública deve ganhar espaço no Paraná a partir do próximo governo, com propostas para integrar forças policiais, conectar câmeras e acelerar a análise de informações. O tema foi discutido nesta sexta-feira (27), em Curitiba, durante evento promovido pela Gazeta do Povo, com patrocínio da Pax.

Uma pesquisa encomendada pela Pax apontou que 90% dos paranaenses são favoráveis a um uso maior da inteligência artificial na segurança pública. Para 28% dos entrevistados, a área é a que mais precisa de atenção na nova gestão estadual.

Ao abrir o evento, o governador eleito Sergio Moro (PL) defendeu que a tecnologia seja utilizada para aumentar a capacidade do poder público, mas sem substituir a atuação humana.

“A inteligência artificial tem várias utilidades e vai certamente revolucionar, nos próximos anos, a gestão pública. Ela tem que ser pensada para otimizar os procedimentos. Ela não funciona por si só, mas os usos são inúmeros”, afirmou.

Novo governador promete ampliar integração entre as forças de segurança no Paraná

Uma das principais propostas apresentadas por Moro é ampliar a integração entre as diferentes forças de segurança e os sistemas de monitoramento. A ideia inclui conectar câmeras públicas e privadas e criar estruturas capazes de reunir informações para facilitar a identificação de suspeitos e a resposta a ocorrências.

Em entrevista à Gazeta do Povo, Moro afirmou que a Secretaria de Governo Digital deverá ter atuação transversal desde o início da próxima gestão. A intenção é ampliar o uso da tecnologia, inclusive por meio de parcerias com municípios.

“Na segurança pública, nós queremos ampliar a integração das câmeras, o reconhecimento facial e outras ferramentas que já existem, para que possamos ter uma resposta mais rápida”, disse.

Segundo o governador eleito, a redução dos custos das tecnologias deve facilitar a expansão das ferramentas para cidades menores. “Isso permite que a gente consiga levar essas soluções para mais municípios, sem criar uma diferença muito grande entre as cidades maiores e menores”, afirmou.

Para Moro, a integração também precisa superar a fragmentação entre os diferentes órgãos. A proposta envolve as polícias Civil, Militar, Penal, Científica, guardas municipais e forças federais, além de articulação com outros estados.

Como vai funcionar o sistema na segurança

O delegado da Polícia Federal e futuro secretário de Segurança do Paraná, Fabiano Bordignon, afirmou que a inteligência artificial pode mudar a maneira como grandes volumes de informações são utilizados pelas forças policiais.

“A inteligência artificial é uma ferramenta importantíssima, uma nova revolução na questão informacional. As polícias e o governo do estado têm informações enormes sobre todos os cidadãos, e essa gestão pode fazer com que uma investigação seja concluída antecipadamente”, explicou.

Um dos exemplos citados por Bordignon envolve a possibilidade de cruzar informações de diferentes investigações. Segundo ele, milhares de inquéritos podem ser analisados separadamente sem que os investigadores percebam que determinados elementos se repetem.

“Podemos imaginar mil inquéritos policiais, cada delegado produzindo o seu inquérito, sem saber que, às vezes, a conta bancária que recebeu muitos desses depósitos é a mesma. A inteligência artificial consegue identificar rapidamente as teias e redes criminosas”, exemplificou.

O delegado também citou aplicações na localização de pessoas desaparecidas e no monitoramento de informações relacionadas ao sistema prisional. Na região de Foz do Iguaçu, onde cerca de 80 mil pessoas passam diariamente pela Ponte da Amizade sem necessariamente realizar os procedimentos de migração, a tecnologia poderia auxiliar na análise de deslocamentos.

“A inteligência artificial pode nos ajudar a saber exatamente quem saiu, quem voltou, quando voltou e onde foi, a partir da análise de câmeras e também da localização do próprio celular”, acrescentou Bordignon.

Apesar do potencial, ele ressaltou que a tecnologia não deve assumir decisões que envolvam diretamente a atuação policial. “A inteligência artificial pode interpretar rapidamente as informações, mas a decisão de abordar, prender ou indiciar alguém precisa continuar sendo uma decisão humana”, ponderou.

Para Davi Peixoto, fundador e CEO da Pax, a principal contribuição da tecnologia é reduzir o tempo necessário para tarefas que já fazem parte do trabalho policial.

“O papel da tecnologia é potencializar o trabalho das forças policiais. Ela é uma ferramenta que vai dar mais produtividade. Muitas das análises poderiam ser feitas pelo policial, mas, em vez de demorar dias ou meses, a inteligência artificial consegue fazer isso em minutos”, ressaltou.

Durante o evento, a empresa apresentou um caso em que uma investigação teria começado com uma imagem sem rosto. Segundo a demonstração da Pax, a plataforma localizou quatro motocicletas compatíveis nas câmeras, identificou padrões de deslocamento e criou alertas para os veículos.

Após a abordagem de um suspeito e a análise de um celular — com autorização judicial —, os investigadores identificaram conversas e um Pix de R$ 25 mil. A empresa afirma que o cruzamento das informações ajudou a mapear uma quadrilha e levou à prisão de dez pessoas.

Capacitação e controle desafiam segurança pública

A expansão da inteligência artificial na segurança pública também traz desafios relacionados à capacitação dos profissionais e ao controle sobre os dados utilizados pelos sistemas.

A professora da Unespar e pesquisadora Danyelle Stringari afirmou que não basta disponibilizar novas ferramentas. É preciso preparar os profissionais que irão utilizá-las no dia a dia. “Precisamos fazer com que o servidor, o policial, aquele que está na ponta, consiga utilizar esses processos”, alertou.

Ela também destacou que parte das preocupações em torno da inteligência artificial está relacionada à possibilidade de erros, informações falsas e uso indevido dos dados.

“Todo mundo costuma dizer que a inteligência artificial alucina, inventa dados, traz informações que não são seguras, e que vamos prender inocentes ou perder nosso direito à liberdade. Mas precisamos construir uma segurança por trás disso. O benefício da utilização pode ser muito maior do que o dano que ela pode gerar”, analisou.

Para Danyelle, a questão central está na forma como os dados são administrados e em quem tem autorização para acessá-los. “Quando você trabalha com dados com responsabilidade, consegue ter um mapeamento de qual é o acesso, quem está acessando aquele dado, como, quando e por quê”, afirmou.

O fundador e CEO Davi Peixoto disse que a Pax adotou mecanismos de rastreabilidade para os usuários da plataforma. Segundo ele, os dados permanecem na infraestrutura das próprias forças de segurança e as ações realizadas no sistema ficam registradas.

No Paraná, a empresa afirma que sua tecnologia já foi utilizada para auxiliar as forças policiais em mais de 3 mil casos, com menos de mil câmeras conectadas.

O desafio colocado pelos participantes é transformar experiências pontuais em uma estrutura permanente, capaz de conectar informações sem perder de vista os limites legais e a responsabilidade humana. Para Bordignon, a velocidade dessa transformação também será determinada pela capacidade do estado de acompanhar a evolução tecnológica do crime.

“A segurança pública deve ser protagonista no uso da inteligência artificial. Precisamos fazer a nossa lição de casa, nos modernizar e estar preparados, porque ela já está aí”, afirmou o futuro chefe da pasta, que assume o cargo em janeiro.