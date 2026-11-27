O Parque Barigui recebe, a partir de dezembro, uma nova edição do Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, com atrações gratuitas abertas ao público entre os dias 2 e 23. A programação será inaugurada oficialmente na terça-feira (1º), às 19h30, e terá cenários temáticos, experiências inspiradas no universo Disney e um cinema a céu aberto.

Neste ano, a área ocupada pela programação aumentou de 78 mil para aproximadamente 88 mil metros quadrados. Entre as novidades está a Praça da Neve, uma vila cenográfica com momentos de neve ao longo do dia.

O circuito também terá o Túnel dos Desejos, com 120 metros de extensão e dez aros iluminados, e a Árvore dos Desejos, com 35 metros de altura e mais de 100 mil pixels de LED.

Outro destaque é o Ponto do Mickey, que terá uma escultura de 6,3 metros do personagem. A programação inclui ainda o Disney+ Open Air, cinema a céu aberto com a exibição de 66 filmes durante a temporada, além de ativações de marcas parceiras e espaços temáticos.

As atrações gratuitas poderão ser visitadas diariamente, das 10h às 22h. A programação completa está disponível no site da atração.