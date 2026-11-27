O Paraná quer ter uma ligação aérea direta com a China. A proposta é criar uma rota entre o Estado e a cidade de Xiamen, localizada na província de Fujian. As negociações avançaram nesta quinta-feira (26), quando representantes do governo paranaense se reuniram, em Brasília, com integrantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Embaixada da China no Brasil.

O encontro serviu para entender quais etapas precisam ser cumpridas para que os voos possam ser realizados. O governo estadual busca apresentar o potencial dos aeroportos paranaenses e atrair o interesse das empresas chinesas em operar a ligação.

As conversas começaram em maio deste ano, quando representantes do Viaje Paraná, órgão responsável pela promoção turística do Estado, viajaram à China para participar de uma feira internacional de turismo. Durante a visita, também foram realizadas reuniões com companhias aéreas do país.

Uma das empresas envolvidas nas negociações é a Xiamen Airlines, que tem sede na cidade que poderá ser conectada ao Paraná. A companhia possui uma frota de 140 aeronaves. O governo estadual também mantém contato com representantes do Aeroporto Internacional de Xiamen Gaoqi, um dos principais da região.

Apesar do avanço nas conversas, ainda não há confirmação de quando os voos poderiam começar. A reunião com a Anac e a Embaixada da China teve justamente o objetivo de esclarecer os procedimentos necessários para viabilizar a nova rota.

China é mercado de interesse para o Paraná

A tentativa de aproximação também está relacionada ao potencial econômico do turismo chinês. O país envia, em média, 150 milhões de viajantes ao exterior por ano e está entre os mercados com maior gasto médio por turista.

Segundo dados apresentados pelo Viaje Paraná, os visitantes chineses movimentaram cerca de US$ 20 milhões na economia do Estado somente no ano passado.

No Brasil, 113.228 turistas chineses foram recebidos entre janeiro e agosto deste ano. O número representa um crescimento de 73,3% em comparação com o mesmo período de 2025.