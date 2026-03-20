Outono começa, mas fim de semana segue com cara de verão no Paraná

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O outono começou nesta sexta-feira (20/03), mas o clima ainda terá cara de verão no Paraná. O fim de semana promete temperaturas elevadas e pancadas de chuva em algumas regiões do estado. Segundo o Simepar, uma frente fria deve aumentar o volume de precipitações no domingo (22/03).

Neste sábado (21/03), o cenário é de sol e calor em todo o Paraná. Pancadas isoladas devem ocorrer no Oeste e Sudoeste, impulsionadas pelo forte aquecimento.

A aproximação da frente fria no domingo intensifica as chuvas, especialmente na metade sul do Paraná. “Teremos pancadas isoladas com trovoadas ao longo do dia. Não se descarta a ocorrência de temporais localizados à tarde”, alerta o meteorologista do Simepar Paulo Barbieri.

Apesar do nome, a frente fria não significa necessariamente queda brusca de temperatura. O fenômeno ocorre quando uma massa de ar frio avança sobre uma área de ar quente, provocando instabilidades e chuvas. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões no domingo.

Frente fria traz chuva para regiões do Paraná na próxima semana

Na segunda-feira (23/03), uma nova frente fria traz mais chuva para o Oeste, Sudoeste e Centro-Sul a partir da tarde. O Simepar segue monitorando as condições e atualizando os boletins meteorológicos.

A população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil, disponíveis gratuitamente via SMS (40199) ou WhatsApp (61 2034-2611). Para situações extremas, alertas são enviados por cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.