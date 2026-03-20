Curitiba testa primeiro banheiro público com tecnologia autolimpante

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A Prefeitura de Curitiba deu início neste sábado (21/3) à operação do primeiro banheiro público autolimpante da cidade. Localizado no SmartPark do bairro São Francisco, na esquina das ruas Jaime Reis e Ermelino de Leão, o equipamento será testado gratuitamente por seis meses, funcionando diariamente das 7h às 22h.

O banheiro autolimpante, feito de aço inox e projetado para resistir ao vandalismo, utiliza tecnologia de ponta para garantir eficiência no uso de água e energia elétrica. O sistema de higienização é totalmente automatizado, ativado por sensores de presença após cada uso.

“Queremos avaliar a aprovação dos usuários, o funcionamento, os níveis de higiene, durabilidade e segurança do equipamento, para atender adequadamente nossa população e os turistas”, explicou Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Estrutura e funcionamento do banheiro autolimpante de Curitiba

O banheiro conta com duas cabines equipadas com vaso sanitário, pia, sabonete líquido, papel higiênico, secador de mãos e lixeira, com reposições diárias. Todos os serviços são acionados por sensores, evitando contato físico e reduzindo a exposição a agentes microbiológicos.

Características do banheiro autolimpante:

Abertura e travamento automatizados da porta Sensor verde para saída Descarga automática Sistema de limpeza com sprinklers após cada uso Mensagem de áudio com instruções de uso Sensor de emergência para abertura da porta

Impacto do banheiro autolimpante de Curitiba na infraestrutura urbana

O teste do banheiro autolimpante faz parte de um projeto maior de requalificação dos banheiros públicos administrados pela Urbs, incluindo locais como o Parque Barigui, as Arcadas do Pelourinho, a Praça Osório e o Terminal Guadalupe.

“Se o modelo for aprovado, prepararemos uma licitação para viabilizar a contratação e implantação em outros pontos da cidade”, afirmou Maia Neto, destacando o potencial de melhoria na infraestrutura urbana de Curitiba.

A iniciativa demonstra o compromisso da prefeitura em buscar soluções inovadoras para o conforto e bem-estar dos cidadãos e visitantes, alinhando-se à reputação de Curitiba como uma cidade que prioriza a qualidade de vida e a sustentabilidade urbana.