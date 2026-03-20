Curitiba testa primeiro banheiro público com tecnologia autolimpante

A Prefeitura de Curitiba deu início neste sábado (21/3) à operação do primeiro banheiro público autolimpante da cidade. Localizado no SmartPark do bairro São Francisco, na esquina das ruas Jaime Reis e Ermelino de Leão, o equipamento será testado gratuitamente por seis meses, funcionando diariamente das 7h às 22h.
O banheiro autolimpante, feito de aço inox e projetado para resistir ao vandalismo, utiliza tecnologia de ponta para garantir eficiência no uso de água e energia elétrica. O sistema de higienização é totalmente automatizado, ativado por sensores de presença após cada uso.
“Queremos avaliar a aprovação dos usuários, o funcionamento, os níveis de higiene, durabilidade e segurança do equipamento, para atender adequadamente nossa população e os turistas”, explicou Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.
Estrutura e funcionamento do banheiro autolimpante de Curitiba
O banheiro conta com duas cabines equipadas com vaso sanitário, pia, sabonete líquido, papel higiênico, secador de mãos e lixeira, com reposições diárias. Todos os serviços são acionados por sensores, evitando contato físico e reduzindo a exposição a agentes microbiológicos.
Características do banheiro autolimpante:
- Abertura e travamento automatizados da porta
- Sensor verde para saída
- Descarga automática
- Sistema de limpeza com sprinklers após cada uso
- Mensagem de áudio com instruções de uso
- Sensor de emergência para abertura da porta
Impacto do banheiro autolimpante de Curitiba na infraestrutura urbana
O teste do banheiro autolimpante faz parte de um projeto maior de requalificação dos banheiros públicos administrados pela Urbs, incluindo locais como o Parque Barigui, as Arcadas do Pelourinho, a Praça Osório e o Terminal Guadalupe.
“Se o modelo for aprovado, prepararemos uma licitação para viabilizar a contratação e implantação em outros pontos da cidade”, afirmou Maia Neto, destacando o potencial de melhoria na infraestrutura urbana de Curitiba.
A iniciativa demonstra o compromisso da prefeitura em buscar soluções inovadoras para o conforto e bem-estar dos cidadãos e visitantes, alinhando-se à reputação de Curitiba como uma cidade que prioriza a qualidade de vida e a sustentabilidade urbana.