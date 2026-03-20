Rede Paranaense inaugura supermercado de R$ 50 milhões em São José dos Pinhais

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A rede paranaense de supermercados Condor inaugura na próxima terça-feira (24/03), às 8h, sua terceira unidade em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A nova loja fica na Av. Rui Barbosa, 10.470, tem investimento de R$ 50 milhões e vai gerar cerca de 200 empregos diretos.

Segundo o vice-presidente do Condor, Ricardo Zonta, a unidade está instalada em uma área estratégica de expansão, em um bairro que está se tornando um complexo médico que concentra hospitais e UPAs. “Com essa inauguração, reforçamos nossa presença em São José dos Pinhais e ampliamos o atendimento em uma região em pleno desenvolvimento. Projetamos um supermercado completo, alinhado à crescente demanda por conveniência e serviços”, afirma.

Com 4 mil m² de área comercial e 3 mil m² de área de vendas, o supermercado conta com 26 checkouts, sendo seis de autoatendimento, além de estacionamento com cerca de 3 mil vagas rotativas por dia, cobertas e descobertas. A unidade foi planejada para oferecer conforto, praticidade e uma experiência de compra diferenciada, com corredores amplos, ambientes climatizados e arquitetura moderna, que prioriza eficiência termoacústica e economia de energia.

Entre os destaques, está a implantação de um circuito de Retail Media, que integra o ambiente físico da loja com estratégias digitais por meio de painéis de LED posicionados em áreas de alto fluxo, como perfumaria, açougue e pontas de gôndola. No campo da sustentabilidade, a unidade utiliza tecnologias como glicol e CO2 nos sistemas de refrigeração, gases menos poluentes, além de contar com reaproveitamento de água da chuva para uso em sanitários, limpeza e irrigação de jardins.

A loja também amplia o mix de serviços ao reunir lojas de apoio, incluindo produtos naturais, farmácia, restaurante e uma unidade do O Boticário, que será inaugurada em breve.

Mais detalhes do novo Condor em São José dos Pinhais

Pensada para otimizar a jornada do consumidor, a unidade apresenta setores organizados por categorias e necessidades, com destaque para o Espaço Mundo Saudável, um segmento em forte crescimento no varejo alimentar.

O espaço reúne, de forma prática e integrada, produtos voltados a dietas especiais, restrições alimentares e hábitos de consumo mais saudáveis, acompanhando uma tendência cada vez mais presente no comportamento do consumidor. A loja conta ainda com o Mundo Bebidas, que traz comunicação informativa sobre a origem e as características dos produtos. Já a perfumaria, traz um layout inspirado em free shops, com gôndolas baixas e áreas separadas para o público feminino e o masculino.

Os setores de açougue e hortifruti oferecem produtos frescos e sortimento variado, enquanto a padaria e confeitaria destacam itens da marca própria Nonna. Outro diferencial é a oferta de bebidas geladas prontas para consumo, disponíveis nas frentes de caixa.

Promoção para inauguração do novo Condor perto de Curitiba

Além de conhecer a nova loja, os clientes também poderão participar da campanha Condor Premia, que está sorteando 11 prêmios de R$ 500 mil, um prêmio final de R$ 1 milhão, vales-compras diários de R$ 500 e 52 prêmios de um ano de supermercado grátis, no valor de R$ 1 mil mensais, todos sorteados pela Loteria Federal.

A campanha segue até 22 de fevereiro de 2027 e consiste na geração de um número da sorte a cada R$ 50 em compras. Nas compras realizadas com o Cartão Z-ON, o cliente recebe números da sorte em dobro. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, cadastro ativo e atualizado no Clube Condor e informar o CPF no caixa.

Com a nova loja, o Grupo Zonta conta com 111 unidades de negócios, entre 27 hipermercados, 40 supermercados, 11 atacarejos, 3 indústrias, 22 postos de combustíveis, atacado, shopping, setor imobiliário, seguradora e banco. Atua em 25 municípios, em dois estados (Paraná e Santa Catarina) e atende mais de 60 milhões de clientes por ano.