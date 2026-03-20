Vacinação contra gripe começa em 28 de março no Paraná; veja quem recebe

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O Paraná dá a largada na 28ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em 28 de março, um sábado. A data marca o Dia D de multivacinação, estratégia para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes. Para o início do processo, o estado receberá 332 mil doses para proteger os paranaenses contra a gripe.

A campanha segue até 30 de maio, com meta de imunizar 90% de cada grupo prioritário. No total, a expectativa é vacinar mais de 4,5 milhões de pessoas no Paraná. Entre os grupos contemplados estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos acima de 60 e gestantes.

A vacina também será ofertada para puérperas, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, com doenças crônicas ou deficiência, professores, profissionais de saúde e segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e dos Correios, população carcerária e adolescentes em medidas socioeducativas.

A vacina influenza trivalente deste ano vem atualizada, protegendo contra três tipos de vírus: A/Missouri/11/2025 (H1N1), A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca a importância da imunização: “A vacina contra a influenza é uma das principais ferramentas para reduzir complicações, internações e óbitos causados pela gripe”.

Dia D de vacinação

O Dia D de multivacinação será um momento único para atualizar a carteirinha. Além da vacina contra gripe, outras do calendário nacional estarão disponíveis. “A estratégia fortalece a mobilização dos municípios e amplia o alcance da vacinação”, explica o secretário.

Para se vacinar, basta procurar a unidade de saúde mais próxima com documento pessoal e carteira de vacinação. A Sesa reforça que a vacinação é segura, eficaz e fundamental para a proteção individual e coletiva, ajudando a reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde e no enfrentamento das síndromes respiratórias no estado.